Fiala v Bruselu: Už žádné další klimatické cíle do roku 2040

Česko společně s dalšími sedmnácti státy EU žádá úpravu připravovaného systému emisních povolenek ETS2, které se mají vztahovat například i na silniční dopravu nebo vytápění budov.

Český premiér Petr Fiala nepovažuje za dobré, aby si Evropská unie stanovovala další klimatické cíle a přijímala je do roku 2040. Česká republika s tím podle něj nesouhlasí a podobný názor vyjádřily na čtvrtečním summitu EU v Bruselu i další země, například Polsko. Evropská komise by měla již příští středu zveřejnit závazný klimatický cíl k roku 2040, který by měl snížit emise CO2 o 90 procent.

„Bavili jsme se o tom, co je potřeba udělat, aby byla Evropa konkurenceschopná. Hovořili jsme o tom, co brání tomu, abychom byli ještě úspěšnější,“ prohlásil Fiala o závěrečné debatě, kterou unijní lídři ve čtvrtek vedli a která se týkala obchodních vztahů, energetiky a konkurenceschopnosti. „Hovořil jsem o tom, že nepovažuji za dobré, abychom si stanovovali další klimatické cíle a abychom přijímali cíle do roku 2040, které komise připravuje,“ dodal český premiér.

Unijním prezidentům a premiérům Fiala podle svých slov v této souvislosti rovněž představil českou iniciativu, která se týká emisních povolenek ETS2. Česko společně s dalšími sedmnácti státy žádá úpravu připravovaného systému emisních povolenek. ETS2. Návrh revize počítá například se zastropováním ceny povolenek nebo s úpravou systému obchodování s nimi.

Nový systém emisních povolenek ETS2 má obchodování s povolenkami rozšířit například i na silniční dopravu nebo vytápění budov. Platit má podle současných plánů od roku 2027. Podle expertů by systém mohl výrazně zvýšit náklady domácností na energie či paliva.

Fiala již před summitem uvedl, že česká vláda nový systém povolenek zavádět nechce, protože by vedl k dalšímu zdražování pohonných hmot a bydlení. Podporu většiny pro zrušení nového systému ale zatím Česko nemá.

