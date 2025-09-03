Růst mezd v Česku překvapuje i experty. Příští rok ale zpomalí

Růst mezd v Česku citelně překonal všechna expertní očekávání. V příštím roce ale kvůli clům ochabne, i bez zvýšení úrokových sazeb ČNB.
Vývoj mezd v České republice byl v letošním druhém čtvrtletí výrazně příznivější, než experti čekali. V reálném vyjádření totiž průměrná hrubá měsíční mzda přidala meziročně hned 5,3 procenta, nejvíce od loňského prvního čtvrtletí. Analytici oslovení agenturou Bloomberg přitom ve střední hodnotě svých odhadů čekali, že to bude o celý procentní bod méně, tedy 4,3 procenta. Nejoptimističtější odhad zněl na 4,8 procenta, nejpesimističtější ovšem jen na 3,9 procenta.
Se vzestupem mezd o 4,3 procenta počítala také poslední prognóza České národní banky. I z hlediska ČNB je tedy skutečný růst mezd nečekaně příznivý. Byť zvláště právě ČNB za ním nutně spatřuje i potenciální silnější inflační tlaky. Vývoj mzdové úrovně je klíčovou složkou jádrové inflace, kterou ČNB ve své snaze o zajištění cenové stability bere na zřetel zvláště ostřížím zrakem.
Ne rozšíření Dukovan. Ani výstavba dálnic, ani bydlení. Dokonce ani ne valorizace důchodů. Klíčovým tématem Česka je růst platů učitelů. Kupodivu nejde o vzdělávání našich dětí a posouvání Česka vpřed v soutěži národů. Jde prostě a jenom o ty platy. Že prý když budou vyšší platy, děti budou chytřejší.
Mzdová úroveň v Česku tak už prakticky vymazala hluboký pokles reálných mezd, k němuž došlo zejména vlivem mimořádně vysoké inflace z let 2022 a 2023 a který byl prakticky nejhlubší mezi všem zeměmi OECD. Na mzdovou úroveň posledního předpandemického čtvrtletí, tedy čtvrtého kvartálu roku 2019, nyní mzdy v Česku ztrácí už jen necelé procento.
Výraznější než očekávaný růst mezd pro Českou národní banku nebude impulsem k uplatnění přísnější měnové politiky, ba dokonce ke zvýšení základních úrokových sazeb. Vývoj na mezinárodní scéně a zejména v oblasti cel totiž už letos v druhé polovině roku a také v roce příštím negativně dolehne na výkon tuzemského průmyslu a exportu a vytvoří tlak, jenž bude další růst mezd brzdit i bez zpřísnění měnové politiky ČNB. Zatímco letos tedy ještě mzdy reálně přidají zhruba čtyři procenta, v příštím roce už reálně jen přibližně tři procenta.
Kolín se stane prvním evropským místem, kde Toyota elektromobily vyrábí.
Automobilka Toyota bude v České republice vyrábět bateriové elektromobily. Ve svém závodu v Kolíně kvůli tomu postaví novou produkční linku, celkově půjde o investici za zhruba 680 milionů eur (16,65 miliardy korun). A půjde o první místo v Evropě, kde bude Toyota automobilka vyrábět elektromobily.
Až 64 miliony eur (1,57 miliardy korun) přispěje formou investiční pobídky stát. Po rozšíření výroby vznikne 245 nových pracovních míst. Nyní automobilka zaměstnává v Kolíně kolem 3200 lidí. Na středeční tiskové konferenci to oznámili premiér Petr Fiala (ODS) a prezident Toyota Motor Europa Jošihiro Nakata.
Starosta Kolína Michael Kašpar (Změna pro Kolín) investici s vládní pobídkou do výroby elektromobilů v kolínské automobilce Toyota vítá. Je to podle něj jistota, že automobilka, která je největším zaměstnavatelem v Kolíně, bude fungovat mnoho dalších let. Nárůst o 245 nových pracovních míst, se kterým se počítá po rozšíření výroby, podle něj nebude pro městskou infrastrukturu problém. V posledních letech ve městě každý rok přibývá 400 až 500 obyvatel a například kapacity škol město neustále systematicky rozšiřuje, řekl Kašpar.
„Jsem moc rád, že už je to definitivní, o plánech Toyoty jsme věděli už několik měsíců, dokonce jsme se nejen jako město, ale i jako Středočeský kraj, aktivně zapojili a poslali pozitivní Letter of Intent, tedy prohlášení o záměru, že to považujeme za smysluplnou investici,“ uvedl starosta Kolína.
Modernizace do kolínského závodu je podle něj jistotou pro další léta fungování závodu. Nová výroba má vzniknout přímo v areálu Toyota. To znamená, že nezabere žádné další volné plochy v průmyslové zóně, doplnil Kašpar.
Toyota je jedním ze tří výrobců aut v Česku, dalšími jsou Škoda Auto a Hyundai. Kolínský závod vznikl v roce 2002, tehdy ještě jako společný závod TPCA automobilek Toyota, Peugeot a Citroën. Výroba aut pak byla zahájena v roce 2005. Toyota v roce 2021 převzala celý závod a začala jej dále rozšiřovat. V současnosti japonská automobilka v Kolíně vyrábí modely Yaris a Aygo X. Loni zvýšila jejich produkci na 225 058 aut.
Japonská automobilka Toyota Motor zahájí v roce 2028 výrobu elektromobilů v České republice, objem produkce by měl činit kolem 100 tisíc vozů ročně. Informoval o tom dnes japonský list Nikkei. Toyota v současnosti ve své kolínské továrně vyrábí vozy Aygo X a Yaris.
Vodík pro nákladní dopravu, hybridy pro masový trh a baterie tam, kde dávají smysl. Prezident evropské Toyoty Yoshihiro Nakata v rozhovoru pro Newstream.cz vysvětluje, proč sází na strategii více cest a co Toyota chystá v autonomii, udržitelnosti i vývoji baterií.
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.
Co vše obnáší zásadní kariérní obrat po čtyřicítce? Je možné se na dovolené těšit zpátky do práce? A jakým způsobem se dá na nové pracovní pozici budovat sebevědomí? Nejen o tom si do další epizody podcastu #FinŽeny přišly popovídat vedoucí právního oddělení v Arete Alica Koblovská, CRM & Data Specialist v Partners Bance Eva Moniová a International Controller v Sev.en Global Investment Dagmar Palková.
Když byla Eva Moniová v roce 2022 hostem pilotního dílu podcastu Women in Finance, který tomuto formátu předcházel, byla posluchačům představena ještě jako ekonomická novinářka Seznam Zpráv. „Už tehdy jsem ale věděla, že budu dělat něco jiného. Pokusila jsem se s pomocí Czechitas překvalifikovat na datového analytika, a nakonec jsem v rámci CRM skončila zhruba na půl cesty mezi textařinou a datařinou,” líčí Moniová svůj kariérní posun. Svou motivaci vysvětluje bez obalu. „Cítila jsem se nevyužitá kompetenčně a nedoceněná finančně.”
Dagmar Palková je vystudovaná právnička a přes oblast auditu dospěla do controllingu. Přitom její kariérní dráha mohla vypadat také docela jinak. „Ještě před právy jsem studovala jazyky. Právo byl omyl, tam jsem se dostala jen kvůli sázce, kterou jsem uzavřela se spolubydlící na kolejích. Po škole v advokacii jsem zjistila, že nejspíš nebudu dobrá právnička, protože mi nevyhovuje ta konfrontace. Navíc jako koncipient v malé advokátní kanceláři si své působení vlastně platíte, což také není příjemné. Celý život mě naopak fascinuje matematika, a když se objevila příležitost zkusit audit v EY, šla jsem do toho a tam se mi splnilo, co jsem potřebovala. Doplnila jsem si vzdělání v ekonomii a pak už jen hledala místo, které mi nejvíc sedne,” přibližuje Palková profesní zákruty.
Kombinace práv a matematiky je blízká i Alici Koblovské. „Baví mě nejen práva, ale i celý kontext a byznys kolem toho. Též jsem působila v advokátní kanceláři a považuji to za velkou výhodu, že právo znám, jsem schopná číst dokumenty, chápat argumentaci, ale přeci jen mě více než právní teorie naplňuje byznys,” přibližuje své vidění Koblovská.
Pro aktuální pracovní pozice všech tří dam určitě platí, že nikdy není hotovo a stále je na čem pracovat. To vyžaduje trochu jinou náturu a dovednosti, než je tomu u činnosti, kde se po dokončení ad hoc projektu obrací list. Alica Koblovská tvrdí, že téměř nutností je nalézt v tom zalíbení.
„Velký faktor je v tom, že mě to baví. Práci neberu jako zátěž, spíš mám časový problém s tím, aby se dostalo i na rodinu, sport a další aktivity. Moc nechápu, když po návratu z dovolené slyším stesky ostatních, že už se těší na další dovolenou. Já měla super dovolenou, ale stejně jsem se těšila domů a do práce,” říká Koblovská.
Dagmar Palková potvrzuje, že v prostředí mezinárodního finančního controllingu určitě není nikdy hotovo, ona ale má hranice jasně nastavené. „Když přijdu domů a vrhne se na mě má smečka, rozhodně nemám šanci zapínat počítač. Takže osobně mám hotovo, jakmile ho v práci zavřu. Je to takto dané. Ani jsem si nemusela nic nastavovat, pracovat doma prostě není fyzicky možné,” popisuje Palková, která si osobní čas vyloženě pro sebe vyhradí třeba jízdou na kole na cestách mezi prací a domovem.
Existuje ve světě investic okurková sezóna? Čím je specifická práce v rodinné kanceláři? A je možné naučit se nudit? Nejen o tom byla řeč v novém dílu podcastu #FinŽeny, který vzniká ve spolupráci portálu Newstream.cz s projektem #FinŽeny. Pozvání do mobilního studia v pražském Florentinu přijaly Jana Holíková, Kateřina Zychová a Anna Píchová, tři profesionálky v oblasti investic působící v One Family Office.
Kariérní obrat Evy Moniové byl podle jejích slov rozhodně spíše krokem do neznáma než sázkou na jistotu. „Nebyla jsem přesvědčena o ničem. Rekvalifikační kurz byl určen jen ženám, tak jsme tam byly na takovém růžovém obláčku a těšila jsem se, jak budu dělat datovou analytiku. Když jsem pak nastoupila na trh práce jako totální junior po čtyřicítce s dvěma malými dětmi, byla to velká srážka s realitou. Když se mi pak podařilo nastoupit do datového skladu Monety, byla to definitivní tlustá čára za předchozí kariérou,” líčí Moniová.
Postupem času a spolu se zapracováním ale začala dříve nabyté dovednosti znovu využívat. „Jistotu nemáte nikdy nikde, ale postupně jsem získávala stále jistější pocit s tím, že jsem mohla začít využívat to, co jsem dělala dříve, a k tomu přidávat nové vrstvy. Vždy jsem byla trochu přelétavá, ale teď v Partners Bance mám pocit, že jsem na správném místě. Mohu být u vzniku nových věcí, protože to ještě není klasická velká bankovní korporace, takže se mi to líbí a díky rostoucímu pracovnímu sebevědomí získávám více jistoty,” popisuje Moniová.
Krok z menšího do většího má za sebou i Alica Koblovská, konkrétně ze spíše rodinné firmy do významné investiční společnosti Arete. I to chtělo kus odvahy. „Každá takováto změna vyžaduje čas na adaptaci a slaďování představ. U mě byla novinka i to, že jde o investiční skupinu, protože dříve jsem pracovala spíše v rodinné firmě,” vysvětluje Koblovská.
Relativně krátce, od roku 2023, je na své pozici v Sev.en Global Investments i Dagmar Palková. Se sebevědomím je na tom podle svých slov zhruba podobně jako Eva Moniová. „Dá se říci, že si ho získávám zpátky, nebo se postupně staví tam, kde bych ho ráda měla. Začátek pro mě byl těžký, protože jsem přišla z investičního fondu, takže jsem byla orientovaná právě na investice, reality a podobně. Najednou jsem začala pracovat úplně s jinými pojmy a věcmi, které se sledovaly. A jsem moc ráda, jak v SGI funguje sdílení informací. Pracuji například se společnostmi, které vyrábějí organické hnojivo. To je něco, co jsem fakt nikdy nestudovala. Ale dnes vám mohu popsat chemický proces výroby, protože to se mnou kolegové nasdíleli. I to mi přidává sebevědomí, a jelikož se pořád rozrůstáme do dalších kontinentů a projektů, přistávají mi na stole nové a nové entity, o které se mám starat. A já se o ně musím starat tak, že budu velmi dobře vědět, co dělají. Takže to budování sebevědomí bude asi ještě nějakou dobu trvat,” líčí Palková.
Jak se dámy zvyklé na agilní povahu svých zaměstnavatelů vyrovnávají s obdobími “útlumu”, kdy to v práci tolik nevře?
Dokážou si samy pro sebe definovat svou pracovní hodnotu?
A mají zástupci nové generace vyzařovat raději sebevědomí, nebo spíše pokoru?
I o tom byla řeč v podcastu #FinŽeny. Epizodu si můžete poslechnout v úvodu tohoto článku nebo v kanále Newstream Podcasty na Sptify či Apple podcast.
