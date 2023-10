Rusko ruší zákaz vývozu nafty, ta by mohla zlevnit i v Česku. Rubl se však dál propadá

Rusko ukončuje svůj zákaz vývozu motorové nafty. Vláda to oznámila na sociální síti Telegram. Zákaz platil zhruba dva týdny. Pro Rusko nebyl ekonomicky udržitelný. Rusko si doplnilo zásoby, vyčerpané sezónou sklizní a válkou na Ukrajině, a další pokračování zákazu by se mu tak vymstilo. Nemělo by totiž kde palivo skladovat a rafinerie v zemi by omezovaly činnost, což by se nakonec dost prodražilo, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Reklama

Rubl však i přes ukončení zákazu dnes dále povážlivě oslabuje. V uplynulých dvou dnech uzavřel obchodování dvakrát v řadě na úrovni přesahující 100 rublů za dolar. To se stalo poprvé od prvního měsíce po loňské ruské invazi na Ukrajinu. Za rubl si nyní tedy nelze koupit ani jediný americký cent – a přitom ruská měna dále slábne. Dnes ztrácí vůči dolaru zatím zhruba 0,7 procenta.

Ukončení zákazu nafty přinese tlak na pokles její ceny hlavně v zemích mimo Západ, do nichž Rusko vyváží přímo. Zprostředkovaně ale mohou ceny nafty klesnout i na Západě, včetně Česka.

Lukáš Kovanda: Benzin i nafta zlevňují. Ale jen dočasně Názory Pohonné hmoty v Česku po dlouhé době zlevňují. Prudký pád cen ropy stahuje dolů i ruský rubl, který včera opět oslabil a prodával se za „potupný“ méně než jeden americký cent. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Omezená kapacita skladů

Vzhledem k tomu, že Rusko zjevně doplnilo své zásoby nafty, je v jeho nejvlastnějším ekonomickém zájmu, aby vývoz dieselového paliva zase rychle obnovilo. Protože pokud by tak neučinilo, rafinérie v zemi by musely začít pozastavovat svoji činnost. Což by nakonec vedlo přesně k tomu, co se zákazem vývozu nyní Kreml snažil odvrátit – tedy k nedostatku paliv a dalšímu zvýšení inflace. Návrat rafinérií k plné produkci by po jejich odstavení nebylo technicky možné uskutečnit „přes noc“.

Skladovací kapacity v Rusku nejsou nekonečné, takže pozastavení činnosti rafinérií by v jistý okamžik bylo jedinou možností, jak se při zákazu vývozu se vznikajícím přebytkem nafty vyrovnat.

Lukáš Kovanda: Čeští řidiči platí ruské válčení i nízké ceny pohonných hmot v Polsku Názory Rusko a Saúdská Arábie v posledních měsících vydělávají miliardy dolarů navíc díky tomu, že výrazně omezují svoji těžbu ropy a až minimálně do prosince ji budou dále koordinovaně škrtit, vypočítává list Wall Street Journal. Úspěšná sázka navíc podle zdrojů listu může obě země namlsat a svoji těžbu pak omezí ještě vydatněji. Což by samozřejmě dále zesílilo inflační tlaky ve světě, zejména na Západě. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Nafta jako zbraň

Potvrzuje se tedy dneškem, že zákaz vývozu nafty byl spíše vyvolán právě snahou doplnit zásoby než možným záměrem použít právě i ji jako zbraň a omezením její dostupnosti na světovém trhu zesílit inflační tlaky a podnítit zejména na Západě nespokojenost obyvatelstva. Ruské zásoby nafty byly evidentně vskutku vyčerpané, a to kvůli nedávnému vrcholu sezóny zemědělských sklizní a kvůli válce na Ukrajině a nutnosti zajistit pohon vojenských vozidel a dalších zařízení.