Z Bruselu s láskou. Za co můžeme poděkovat Evropské unii?

Agenda Evropské unie se někdy může zdát běžnému člověku vzdálená. I když si to třeba neuvědomujeme, Evropský parlament a instituce EU však ovlivňují náš každodenní život. Přesvědčit se můžeme i jen letmým pohledem do našich šuplíků, odpadkových košů či účtů od mobilních operátorů.

Dost bylo řečí o křivých banánech a pomazánkových máslech. Ještě než dnes vyrazíme k volebním urnám, bruselský magazín Politico pro nás připravil výběr (povětšinou) záslužných skutků, které pro nás europoslanci vykonali.

Jedna nabíječka vládne všem

Je jen málo věcí, které dokážou rozčílit víc, než nepřehledný chomáč různých kabelů, který s sebou musíme všude tahat. Naštěstí tomuto problému už odzvonilo, protože všechny chytré telefony musí do konce roku přicházet v balení s běžnou nabíječkou USB-C. Pravidlo dlouhodobě prosazované Europarlamentem se navíc vztahuje i na myši, klávesnice, bezdrátová sluchátka a podobní zařízení.

I globální firmy raději změnily své zvyky dodávat mobily s kabelem, který nikam jinam nepasuje. „Sám Apple to nikdy nepřizná, ale když uvedl iPhone 15 s běžným nabíjecím portem USB-C místo proprietárního portu Lightning, můžete za to poděkovat EU,“ uvádí Politico.

Za hranicemi jako doma

Evropská unie zlevňuje i příhraniční volání a zprávy. Od roku 2029 (bohužel až) se zruší poplatky operátorům za volání nebo SMS do jiného státu. Mezi vnitrostátní a zahraniční komunikací tedy nebude rozdíl, což také prosazují členové parlamentu.

Už nyní využíváme toho, že v zemích EU platí bezplatný roaming. Je tedy konec dokupování datových balíčků i příběhů, jak někdo nedopatřením prosurfoval měsíční mzdu. Zajímavé je i to, že bezplatný roaming stále platí ve Velké Británii i po brexitu, i když někteří ostrovní operátoři začali od Britů cestujících do Evropy poplatky opětovně vybírat.

Polévka bez pocitu viny

„Ve starém světě jste si v zimě kupovali polévku v polystyrenových kelímcích a v létě jste je našli vyplavené na pláži. Díky zákonu EU o jednorázových plastech jsou však tyto časy teoreticky dávno pryč,“ uvádí server. Evropský parlament protlačil pravidla, díky kterým restaurace a fastfoody musí prodávat potraviny v ekologičtějších a recyklovatelných balení. Brzy bude možné naservírovat jídlo i do vlastní „nesmrtelné“ přepravky.

Museli tak přejít na lepenkové obaly, dřevěné příbory nebo papírová brčka. Jasně, Coca-cola z rozmočeného papíru nechutná zrovna nejlíp, ale zase si lidský druh uvědomí, že je možné pít tekutinu i rovnou z kelímku. Kdežto ryba, která se napříště nestane vězněm nějakého platového obalu, bude jistě nastotisíckrát vděčná.

Několikrát politý Babiš

Jak bych mohl zapomenout na víčka! Díky evropským zákonodárcům jsme se mohli kochat videem Andreje Babiše, neschopného se napít Coca-Coly z lahve s přidělaným plastovým víčkem.

Ale vážně, kvůli pravidlům Evropské unie musí být víčka od lahví s pitím přidělány ke zbytku obalu. Přestože to někteří politici uchopili jako příklad zlovolné politiky bruselských padouchů, důvod je jasný a celkem pochopitelný – méně odpadu.

Je to navíc příležitost si připadat jako génius – když se podaří sofistikovaným způsobem z této nástrahy tekutý obsah přece jen vypít, nebo jako Herkules – když se víčko podaří hrubou silou odstranit (to ale nedělejte, to by se europoslancům nelíbilo).

Problém s navigací

Aby tento výčet nebyl příliš probruselský, je třeba ho zakončit alespoň lehkou kritikou. Díky Politicu se mi podařilo vyřešit jednu ze záhad poslední doby. Když jsem potřeboval vyrazit někam do neznáma, místo jsem si vygooglil a hbitým kliknutím nastavil jako cíl v Google Maps. Ale ejhle, z ničeho nic tento trik přestal fungovat.

Dnes už vím, že za to mohu „poděkovat“ Unii. Technologičtí giganti totiž nově nesmí zvýhodňovat své aplikace, ale naopak dát šanci i menším firmám, proto Google Maps už nevyskočí jako logická volba, což je politováníhodné… Nicméně i přesto zůstávám na straně zastánců evropské integrace.