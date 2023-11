Pokojovky za desetitisíce dolarů. I tak může vypadat výnosná alternativní investice. A co teprve bonsaj

O alternativních investicích do pamětních mincí, starožitných automobilů, uměleckých obrazů nebo alkoholu na bázi whisky toho bylo napsáno mnoho, ale slyšeli jste už o investici do pokojových rostlin? Jak už to tak u sběratelství bývá, vášeň nezná hranic - dokonce ani těch finančních. Takovéto speciální „exempláře“ se dají vydražit v rozmezí několika tisíc až několika milionů dolarů. Blíže se na tento typ investic podívala hlavní analytička společnosti Wonderinterest Trading Olívia Lacenová. V komentáři shrnula výhody těchto investic i na co si dát v jejich případě pozor.

Philodendron billietiae za 3 000 dolarů, vzácný voskovník 'Hindu Rope' za 6 500 dolarů nebo Monstera obliqua za 23 000 dolarů. Zdá se vám to hodně? Tak čtěte dál. V červnu 2021 zaplatil zájemce pod přezdívkou meridianlamb na aukčním webu Trade Me 19 297 dolarů za pestrobarevnou okrasnou rostlinu s latinským názvem Rhaphidophora tetrasperma. Nedávno se na eBay prodala Monstera odrůdy Adansonii Variegata za 38 000 dolarů. A jednou z nejdražších rostlin na světě, jejíž exemplář se v roce 2005 prodal v aukci za cenu 217 tisíc dolarů, je orchidej Shenzhen Nongke. Jedná se o první a nejdražší geneticky modifikovanou orchidej, která se za vhodných podmínek může dožít až 100 let. Ani zdaleka však není nejdražší.

Bonsaje a královna noci

Rekord trhla bonsaj přibližně 800 let staré japonské borovice bílé (Pinus parviflora). Ta byla v roce 2011 na 11. ročníku výstavy Aspac v japonském Takamatsu vydražena za neuvěřitelných 1,3 milionu dolarů. Bonsaje vyžadují spoustu času a péče, takže asi nepřekvapí, že stojí v čele žebříčku nejdražších rostlin.

Za úplně nejdražší rostlinu světa s nevyčíslitelnou hodnotou je však považována úplně jiná rostlina. Konkrétně se jedná o Epiphyllum oxypetalum neboli květ Kadupul, který pochází ze Srí Lanky. Jedná se o bílý kaktus, který je velmi vzácný, kvete pouze za úplňku a přežívá jen několik hodin.

Čeští sběratelé utratili do června za umění tři čtvrtě miliardy. Nejvíce za Toyen a Fillu Enjoy Na aukcích výtvarného umění utratili sběratelé v prvním pololetí letošního roku 766 milionů korun. Je to o 16 procent méně než ve stejném období loni. Neznamená to ale podle odborníků propad trhu s uměním, obrat nejvíce ovlivnily tři nejdražší obrazy, které se letos prodaly za výrazně nižší částky než loni. ČTK, duk Přečíst článek

Nejen investice, ale i vášeň

Pro většinu investorů, kteří se rozhodnou vložit své peníze do vzácných rostlin, nejde jen o jednorázový nákup, ale o sběratelský předmět. Podle mnoha zasvěcených lidí z celosvětové komunity sběratelů rostlin existuje mnoho paralel mezi sbíráním vzácných rostlin a sbíráním umění. Zájemci investují do svých sbírek značné emoce i velké množství peněz. Cena rostliny a vyhlídka jejího zhodnocení je primárně nezajímá. Jejich hlavním zájmem je „ulovit“ ten správný exemplář. V konečném důsledku je to vždy otázka vkusu a preferencí.

Platí za značku, trend a popularitu

Není nutně pravidlem, že drahé rostliny, které se dostanou na titulní stránky novin nebo jsou středem zájmu Instagramu či Redditu, musí být vždy také botanicky vzácné. Znalost trendů však může být velmi účinným způsobem, jak se vyhnout přemrštěným cenám. Například během koronavirové pandemie se k pokojovým rostlinám dostalo tolik lidí, že ceny mnoha exemplářů byly a stále jsou uměle nadsazené.

Některé rostliny si však samozřejmě vždy budou držet svou cenu kvůli své vzácnosti nebo obtížnosti množení. Často však i rostliny, které jsou komerčně vzácné, mají vysoké ceny, protože pěstitelé drží své zásoby ve snaze udržet vysoké ceny tím, že uměle vytvářejí nedostatek. Ceny obvykle rostou, protože vášniví sběratelé chtějí to, co ostatní mít nemohou, a jsou ochotni zaplatit více, než je hodnota dané rostliny, jen aby ji měli ve své sbírce dříve než ostatní. Stejně jako u umění, pokud se řídíte instinktem místo trendů, můžete mít štěstí a získat svého „Picassa“ dříve, než se stane slavným a cenným.

Když sběratel začne prodávat své známky, je to pro něj malá smrt, říká jeden z nejlepších filatelistů světa Olivier Stocker Leaders Největší unikáty českých filatelistických sbírek se v tomto týdnu ukazují na výstavě Poklady světové filatelie II. v pražském Obecním domě. Výstavu pořádá Prestige Philately Club Prague, jehož členy jsou nejváženější tuzemští filatelisté. Na výstavě pak jsou k vidění i některé známky hostujících členů prestižního Clubu de Monte-Carlo. Jeho ředitel a CEO aukční síně Spink Olivier Stocker se zúčastnil zahájení pražské výstavy. „Svět filatelie se v posledních letech výrazně proměnil. Vedle internetu jej mění také movití sběratelé z dálného Východu,“ prozradil newstreamu hlavní trendy ve filatelii muž, který platí za jednoho z nejlepších sběratelů známek na světě. Stanislav Šulc Přečíst článek

Na co se při nákupu zaměřit

Velmi důležitý je nejen výběr samotné rostliny, ale také jejího zástupce. Vždy je důležité se ujistit, že prodejce je spolehlivým zdrojem, pokud jde o zajištění dobré genetiky exempláře. Pokud je to možné, je dobré před uzavřením obchodu vidět rodičovskou rostlinu, ze které exemplář pochází. To vše jsou faktory, které seriózní sběratelé při hledání rostlin sledují. V případě, že jste začátečník, je lepší zaměřit se na osvědčené burzy nebo aukční síně. Širokou nabídku rostlin najdete například na již zmíněné burze TradeMe nebo na komerčně rozšířeném eBay.

Tulipánová horečka jako první vlaštovičník?

Investování do rostlin není nic nového. Z historie je dobře známa takzvaná tulipánová horečka, během níž po dovozu prvních cibulek z Turecka do Nizozemska vzrostl během několika desetiletí zájem o křížené druhy této rostliny. Začaly se konat aukce a s cibulkami těchto květin se obchodovalo na burzách. Tulipánová horečka dosáhla vrcholu v letech 1636 až 1637. V té době se některé jednotlivé cibulky tulipánů prodávaly za více než desetinásobek ročního příjmu zručného řemeslníka. Nakonec nabídka převýšila poptávku a cena tulipánových cibulí začala v únoru 1637 prudce klesat, což způsobilo, že mnoho lidí, kteří své investice neprodali včas, se dostalo do ekonomických potíží nebo dokonce přišlo o celý svůj majetek. Na druhou stranu zisky těch, kteří své cibulky prodali včas, v některých případech přesahovaly 1000 procent. Tato událost je dnes považována za jednu z nejstarších spekulativních bublin na světě, ale investice do květin jako taková si zachovala svou popularitu dodnes.