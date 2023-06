Politický diář Jany Havligerové: Sen exministra Havlíčka a realita Fialovy vlády

Bývalý dvojministr Havlíček nepochybuje, že hnutí ANO příští volby vyhraje. A míří přitom vysoko: "Sním sen, že budeme mít přes padesát procent." Dodává přitom, že tím myslí většinu 101 křesel v dolní komoře parlamentu. Důsledně se proto chystá na volby - ať už na řádné v roce 2025, nebo na předčasné. Podle volebního modelu agentury Median by v květnu Babišovo hnutí volby do sněmovny sice vyhrálo, ale získalo by 34,5 procenta hlasů. Jeho podpora ale stoupá. Nakonec, není divu. Fialův kabinet pro to dělá, co může.

„Nevyvíjí se to dobře, ale ještě nemohu říct, že to nedodržíme,“ prohlásil premiér Fiala na začátku června, když hovořil o (ne)dodržení letošního rozpočtového schodku. S tím, že v průběhu léta ještě připlynou do státní pokladny vydatné příjmy a teprve pak se uvidí, jaký je skutečný stav rozpočtu. Pokud by se ukázalo, že kabinet není schopen plánovaný schodek dodržet, je podle Fialy připraven ještě letos šetřit. Zkrátka, vyčkej času, jako husa klasu. A Stanjura poslušně čeká.

Vyčkat času musí i ostatní ministři Fialova kabinetu. Jak byli ujištěni, prvotní návrh státního rozpočtu na příští rok, který schválila vláda, je pouhou úřednickou verzí, jednání se povedou v létě. „To je prostě úřednická verze rozpočtu, která ukazuje, co by se muselo stát, abychom dosáhli nějakých cílů. Já jsem byl ujištěn panem premiérem i ministrem financí, že to je verze, která nezohledňuje závazky této vlády vůči školství a o skutečném rozpočtu budeme jednat během léta," uvedl například ministr Bek. Pokud by jeho ministerstvo mělo hospodařit s nyní navrhovanou částkou, „určitě by nedělal ministra školství.“ Tak určitě.

