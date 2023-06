Politický diář Jany Havligerové: Kdo lže víc – Babiš nebo Fiala?

Nedělní televizní debata premiéra Petra Fialy a šéfa nejsilnější opoziční strany Andreje Babiše nebyla absolutně ničím přínosná. Měla-li by být, museli by se oba pánové omezit na novinky.

Takhle se těm hrdinům, kteří diskuzi dobrovolně sledovali až do konce, patrně honí hlavou dvě otázky. Který z předsedů lhal víc, a kdo obratněji – Fiala nebo Babiš?

Ministr financí Stanjura ohlásil další „šlápnutí na brzdu“, současný schodek státních financí se svou výší nebezpečně přiblížil sumě rozpočtované na celý letošní rok. Hospodaření státu se prý ve druhé polovině roku zlepší, ale stejně. Na výdajích je potřeba hned teď ušetřit dvacet miliard korun.

Nezájem ministrů?

Koaliční partneři se cítí zaskočeni. Znamená to jediné: O hospodaření státu se průběžně moc nezajímají, jinak by teď nekoukali jako sůva z nudlí. Tak snad alespoň z představování chystaných zásahů nebude opět tříhodinová ubíjející tisková konference.

Škrty letošních výdajů se podle předběžných informací mají dotknout hlavně zdravotnictví a vědy a výzkumu. Jinak řečeno, především jediných dvou ministrů koaliční vlády za TOP 09.

Co na to předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová? Vůbec nic. Jindy mnohomluvné dámě, která se ráda poslouchá, buď došla řeč, anebo se radši nestaví na zadní. Podle dubnového volebního modelu agentury Median by teď TOP 09 získala 4,5 procenta hlasů.