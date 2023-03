Politický diář Jany Havligerové: Vládu čeká strkanice o daně

Ministr financí Stanjura i premiér Fiala mluví o snížení deficitu státních financí o 70 miliard ročně, a začínají dostávat na frak. Koaliční jednota je ta tam, vládní partneři ODS se předhánějí kdo a o kolik je schopen schodek snížit. Piráti mluví o 140 miliardách, STAN navrhuje 150 miliard korun ročně. Návod: zvednout daně bohatým a firmám. Zvýšení daní by nevadilo ani lidovcům, pokud se nedotkne rodin s dětmi. Mantra ODS – nedovolíme zvyšování daní, bere za své. Hrát se bude už jen o to, koho to postihne a jak moc.

Prezident Pavel s chotí se setkali s hollywoodským hercem, velvyslancem dobré vůle UNICEF Orlandem Bloomem. Diskutovali o dopadech války na Ukrajině na děti, do debaty podle oficiálních zpráv přispěla i první dáma. „Orlando, pokračuj v tom, co děláš,“ prohlásil posléze na Facebooku Pavel. Dobrá rada nad zlato.

Hnutí ANO bude podle předsedy stínové vlády Havlíčka konzervativnější, vlastenečtější, prorodinné a antiprogresivistické. Zní vám to moc složitě? Tak jinak: „Jsem hrdý populista, populismus je politický přístup spočívající ve snaze oslovit běžného člověka, který se domnívá, že vládní skupiny nehájí nebo přehlížejí jejich zájmy. Jsou jich 2,4 milionů,“ hlásí šéf hnutí Babiš. Tak se mluví k lidem, Havlíčku…

