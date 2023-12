Politický diář Jany Havligerové: Léta páně 2023. Rok k smíchu i pláči

Bilancovat není úplně snadné. Zvlášť když se události hrnou jedna za druhou, a často dokonce jedna přes druhou. Vybrat politický počin či výrok roku si musí každý podle svého gusta, nabídnout můžeme jen stručnou ochutnávku. Tipujeme ale, že pro většinu z vás bude rok 2023 letopočtem, kdy se z premiéra, předsedy ODS Petra Fialy stal pan Nutella.

Pamatovat si jistě budeme i Fialův vánoční projev. Z mnoha důvodů, ale hlavně kvůli zásadnímu prohlášení – „Česká republika začne mít příští rok po mnoha letech zdravé veřejné finance.

To ministr financí je při veřejných vystoupeních velmi zdrženlivý. Ne tak, když si neohlídá, že má ve sněmovně stále zapnutý mikrofon. „Ku*va kdyby to vedla Schillerová, tak loni bylo 550 miliard. Já na to nemám nervy, na ty kecy. Fakt ne.“ Řečeno k premiérovi a k ministru vnitra. Jednání o státním rozpočtu je zkrátka nervák.

Historku, jak bouřka zahnala ministra spravedlnosti Pavla Blažka do hospody, kde byl čistě náhodou také Martin Nejedlý, poradce exprezidenta Zemana, snad ani není nutné připomínat. Tak tedy jinou, i když ze stejného ministerstva. Blažkův politický náměstek, občanský demokrat Antonín Stanislav nedávno utekl před novináři oknem ze záchodu. Chtěli se ho ptát na okolnosti, kvůli kterým byl na něj podán protikorupční podnět.

Ministryně obrany Jana Černochová se zasloužila o to, že je ministr zdravotnictví Vlastimil Válek nazýván Leopard. „Určitě víte, že pan ministr zdravotnictví rád hraje tankové hry, takže já mu interně říkám Leoparde. Vlastík je naprosto nadšený z toho, že právě tento tank bude ve výbavě naší armády,“ uvedla ve sněmovně.

Ministr Válek bodoval i osobně, a to zvlášť poté, co dostal jako stranický úkol zapracovat na rétorice. Podle vedení TOP09 byla jeho vystoupení příliš složitá a tudíž nesrozumitelná. Šéf zdravotnictví se skutečně zlepšil. Po většinu roku například stále opakoval jednoduchou větu – léky budou.

„Vy nemáte na iPhone“? Tak to je pro změnu otázka, kterou vypustila z úst předsedkyně sněmovny, šéfka TOP09 Markéta Pekarová Adamová, když si povšimla, že novinářka si na řečnický pultík položila telefon značky Huawei.

Telefony, šifrované telefony, mimo jiné pořádně zavařily hnutí STAN. Jeho šéf Vít Rakušan se ale nechal slyšet, že „telefon s šifrovací aplikací z člověka mafiána nedělá. Mafiána dělají mafiánské praktiky a kontakty“. Ostatně, ten jeho telefon měly jeho děti mezi hračkami.

Pokud jde o vládní koalici, za zmínku rozhodně stojí i rada, kterou kvůli energetické krizi dostaly firmy od ministra průmyslu Jozefa Síkely. Umím si představit, že při té definici malé a střední firmy budeme asi umět v rámci nějakých sporných limitů přimhouřit oko. To znamená, že všem velkým doporučuji: tvařte se jako malé a střední, aspoň na přechodnou dobu.“ Řečeno na sněmu Svazu průmyslu a dopravy při debatě o státní pomoci s energiemi.

Opozice má na svém triku také nezapomenutelné výroky. Platí to jak o hnutí ANO, tak o SPD. Zvlášť sílu měly tyhle dva. Autorem prvního je předseda SPD Tomio Okamura: „Rakousko mám moc rád, mám tam spoustu přátel. Je to země, která není v EU.“

Řečnickým přeborníkem je ale jednoznačně šéf anoistů Andrej Babiš. Z nepřeberného množství výroků vybíráme: „Je naprosté selhání Fialovy vlády, že není schopna se postarat o občany ČR a zajistit jejich repatriaci…“ Kritika zazněla prakticky ve stejný moment, kdy v Izraeli vystupoval z letadla ministr zahraničí Jan Lipavský. Ten v letadle zpátky do Prahy přepravil přes 30 lidí.

„Šoa je náš projekt," prohlásil Babiš. Stalo se v dolní komoře parlamentu, při v pořadí třetím hlasováním o vyslovení nedůvěry kabinetu. Šoa je hebrejský výraz pro katastrofu. Specificky se váže k zavraždění téměř šesti milionů evropských židů nacistickým Německem a kolaboranty s tímto režimem během druhé světové války.