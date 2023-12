Politický diář Jany Havligerové: Takhle my tu žijeme

Top fotografií uplynulých dní s kandidaturou na snímek roku se stal portrét premiéra Fialy v igelitových návlecích. Na boty je natáhl při návštěvě kravína Pooslaví Nová Ves, kterému šéfuje bratr ministra Mariana Jurečky. Za symbol vládního úspěchu týdne se dá označit (ne)dohoda ministerského předsedy s lékaři. Staří latiníci sice říkali „svět chce být klamán, nechť tedy klamán je“, ale Fiala by si měl radši opakovat, že lidi nemají rádi, když z nich kdokoliv dělá pitomce.

Markéta Pekarová Adamová nevydržela, promluvila dřív, než výkonný výbor TOP09. „Nemohu mluvit za celý výkonný výbor, ale mnohým nedává smysl kandidatura někoho, kdo sám rezignoval na funkci poslance, aby mohlo dojít ke spojení stran do koalice SPOLU, z funkce předsedy strany odstoupil po velmi neúspěšných volbách v roce 2017 a evropským tématům se nikdy moc nevěnoval.“ Pro nezasvěcené: Jedná se o možnou kandidaturu Miroslava Kalouska do eurovoleb. Kalousek je ten, co byl ministrem financí a tudíž zasedal v Radě pro hospodářské a finanční věci EU (Ekofin). Šéfka TOP09 Pekarová Adamová je ta dáma, která se za všech okolností tváří, že spolkla Šalamounovo lejno.

Lidovci vystoupili z řady a někteří poslanci KDU-ČSL zvedli ve sněmovně ruku pro jeden z pozměňovacích návrhů k novele energetického zákona. Podle něj mají vlastníci bioplynových stanic získat na výrobu elektřiny státní podporu. Návrh lidovci prohlasovali, přes odpor ministra Síkely, společně se zákonodárci ANO a SPD. Starostové a nezávislí to považují za porušení koaliční smlouvy a hodlají věc řešit. Asi vyzvou lidovce na boží soud.