Politický diář Jany Havligerové: Ministři mají smysl pro humor. Ten černý

„Radši budu pálit penicilin podobně jako vakcíny, než aby nějakému pacientovi chyběl,“ je další v řadě velkohubých prohlášení ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Penicilin podle něj ne, že nebude. Bude, jen ne ve všech lékárnách. Takže dál platí jeho dřívější doporučení - pokud obvoláte sto lékáren, určitě narazíte na spoustu společností, kde potřebná antibiotika budou mít. Tahle rada padla před víc než půl rokem.

Ministři si myslí, že mají voliči krátkou paměť

Šéf zdravotnictví není jediný ministr Fialovy vlády, který si myslí, že voliči mají krátkou paměť. Stejnou mýlkou trpí i ministr kultury Martin Baxa. Ještě vloni přesvědčoval veřejnost, že „naše vládní koalice koncesionářské poplatky zvyšovat nechce,“ ba dokonce tvrdil: „Televizní poplatky nezvýšíme, byla by to špatná zpráva pro občany.“ Jsme o rok dál, a kabinet navrhuje, aby od roku 2005 dostávala Česká televize 160 místo 135 korun, rozhlasový poplatek se má zvýšit o deset korun. Navýšení není radikální. Zpráva, která dokáže voliče naštvat, to ovšem je. Maně se vybaví rok 2008, kdy třicetikorunový poplatek ve zdravotnictví dokázal vyvolat oranžové tsunami.

Resort práce a sociálních věcí hodlá v příštím roce a půl snížit počet zaměstnanců o dva a půl tisíce, konstatoval v České televizi ministr Marian Jurečka. Na jemu podřízených úřadech podle něj postupuje digitalizace obrovskou rychlostí, takže padesát procent žadatelů o sociální a jiné dávky nebude muset na úřady chodit, nároků se domůžou na pár kliků z domova. Lidovecký šéf zjevně miluje fantasy příběhy.

