Politický diář Jany Havligerové: Vládním politikům hvězdy dvakrát nepřejí

Fialův pětikoaliční kabinet už vzbuzuje nevoli i u těch lidí, kteří vládním stranám dali hlas. Bude se stávkovat, někde hodinu, někde dvě hodiny nebo celý den. Zdaleka nejvíc vášní ovšem budí protest škol. A co na to ministr školství? Že učitelé budou mít 130 procent průměrného platu, prý byla předvolební hesla, která on nevykřikoval. „Já jako Mikuláš Bek jsem se naštěstí nikdy tohoto honu za sliby neúčastnil. Ale teď se jako ministr musím vyrovnat s následky.“ Pěkně, hezky česky – já nic, já muzikant.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a předseda Senátu Miloš Vystrčil zavítali na jednodenní návštěvu Kyjeva. Ne, nebyli se omluvit zato, že český premiér i prezident přijali slovenského předsedu vlády Roberta Fica (to je ten, který nechce dodávat Ukrajině zbraně). Setkali se s Krymskými Tatary a Adamová slíbila Kyjevu dodávky zbraní a munice. Škoda, že v zásobách české armády, jak posléze poznamenala ministryně obrany Jana Černochová, už vojenského materiálu moc není.

Miroslav Kalousek, expředseda TOP09, stroze oznámil, že se bude ucházet o kandidaturu do Evropského parlamentu. Do eurovoleb dostal řadu nominací z regionů a tak “masivní projev důvěry“ podle něj nelze odmítnout. To zase bude ve vládním spolku, pardon Spolu, i v TOP09 velké mrzení.

Listopadový průzkum agentury STEM mluví jasně. Kdyby se parlamentní volby konaly právě teď, vyhrálo by je hnutí ANO s více než třiatřiceti procenty, druhé by bylo Okamurovo hnutí SPD s dvanácti procenty a až za nimi ODS, Piráti a STAN. TOP09 by se do sněmovny dostala s odřenýma ušima, lidovci vůbec ne. Je to tak, hvězdy vládním politikům dvakrát nepřejí.