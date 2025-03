STEM: Podpora hnutí ANO klesla, koalice Spolu si polepšila. Motoristé si budují voličskou základnu

Přestože hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše s velkým náskokem dlouhodobě vede, v poslední době si pohoršilo. V přepočtu na mandáty by ANO získalo 75 křesel, koalice Spolu by měla 46 mandátů, STAN 25, SPD 19, Motoristé 13, Stačilo! 12 a Piráti deset.

Volby do Sněmovny by v březnu vyhrálo hnutí ANO, obdrželo by 31,1 procenta hlasů, v posledních týdnech mu ale podpora klesla. Druhá koalice Spolu naopak posílila, získala by 20 procent hlasů. Následují Starostové (STAN) s 11,8 procenta a hnutí SPD s 8,9 procenta. Do dolní komory Parlamentu by se dostali ještě Motoristé sobě, hnutí Stačilo! a Piráti. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků volebního modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News. Průzkum se konal od 7. do 25. března, zúčastnilo se ho 1550 respondentů.

Přestože hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše s velkým náskokem dlouhodobě vede, v poslední době si pohoršilo. „V průběhu března došlo k postupnému oslabení. Od začátku roku se ANO pohybovalo mezi 33 a 36 procenty, kdežto nyní by získalo ‚pouze‘ 31 procent, což představuje jeho nejhorší letošní výsledek,“ uvedli autoři průzkumu. Hnutí má podle nich významnou oporu u občanů bez maturity a lidí starších 60 let, u žádné sociodemografické skupiny ale vyloženě nepropadá.

Druhá koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) v březnu posílila. Uskupení složené ze tří vládních stran má podle STEM poměrně vyváženou popularitu napříč skupinami podle věku i pohlaví. Stoupla i podpora Starostů, nyní se opět blíží nejlepším dosavadním číslům, hlavní voličská základna STAN se nachází mezi nejmladšími voliči.

Podpora vzrostla i opozičnímu SPD, parlamentní hnutí je tradičně silné mezi lidmi bez maturity. „Zatím nelze plně odhadnout, jaký efekt bude mít nově ohlášená spolupráce SPD s menšími stranami. Spojení čtyř politických subjektů na kandidátce SPD plně zohledníme v příštím týdnu, jakmile budeme mít odpovědi od respondentů, kteří měli možnost tuto změnu zaznamenat,“ uvedl STEM. SPD bude ve sněmovních volbách spolupracovat se Svobodnými, Trikolorou a PRO.

Motoristé by získali 6,7 procenta hlasů, podle autorů průzkumu si strana postupně získává na známosti a pomalu si buduje stabilnější voličskou základnu. Největší podporu Motoristé nadále zaznamenávají zejména mezi muži a mladšími věkovými skupinami. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí Stačilo! s 6,3 procenta hlasů a Piráti s 5,8 procenta. STEM u Pirátů upozorňuje na rozkolísané výsledky ve volebních modelech. "Pozice Pirátů zůstává velmi nejistá. Varovná je zejména skutečnost, že mají významně menší jádro voličů," uvedl STEM.

V přepočtu na mandáty by hnutí ANO získalo 75 křesel, koalice Spolu by měla 46 mandátů, STAN 25, SPD 19, Motoristé 13, Stačilo! 12 a Piráti deset.

