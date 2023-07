Politický diář Jany Havligerové: Andrej Babiš, mistr bublanina

Schodek hospodaření státu byl v červnu nižší téměř o 56 miliard korun než květnový rekord, ministři jsou s vývojem státního rozpočtu vesměs spokojení. Lidovecký šéf zemědělství Výborný dokonce soudí, že je vše na dobré cestě k tomu, aby stát dokázal dodržet schodek naplánovaný na letošní rok. Červen je pro vládu dobré alibi, zvlášť když ministrovi financí škrty za dvacet miliard pro letošek zatrhli. Není potřeba být velký pesimista na to, aby jeden vládní optimismus nesdílel.

Šéfka sněmovny Pekarová Adamová tvrdí: „Chceme v dalších letech zejména ušetřit na výdajích státu a vůbec celkově na provozu státu ušetříme už v tom příštím roce. Pro nás ozdravný balíček a vůbec rozpočet na příští rok jsou to nejdůležitější téma.“ Všimla si předsedkyně dolní komory, že vláda přimíchala do úsporného balíčku zvýšení rodičovského příspěvku? Do budoucna nový mandatorní výdaj zhruba za pět a půl miliardy.

A zatímco vláda se stará o to, jak zaonačit (ne)úspory výdajů ze státní kasy, předseda hnutí ANO Babiš radí, jak upéct bublaninu. Možná to není jen exhibice pro voliče. Třeba šéf mile překvapí anoistické poslance a něco upeče i jim. Jednání o konsolidačním balíčku bude ve sněmovně dlouhé a vyčerpávající.

