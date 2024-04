Nejdůvěryhodnějším českým politikem je prezident Pavel. Druhé místo bere Babiš

Nejdůvěryhodnějším vrcholným politikem v Česku zůstává prezident Petr Pavel, věří mu 54 procent lidí. Následují předseda ANO Andrej Babiš s 46 procenty a předseda SPD Tomio Okamura se 40 procenty.

Pavel je jediný z politiků, kdo má vyšší podíl důvěry než nedůvěry. Nejvíce lidé nedůvěřují předsedovi vlády a ODS Petru Fialovi a šéfce Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markétě Pekarové Adamové. Fialovi nedůvěřuje 79 procent občanů a Pekarové Adamové 73 procent. Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), který jej provedl od ledna do března.

Hodnocení většiny sledovaných politiků se oproti průzkumu z loňského léta zlepšilo, zejména snížením podílu nedůvěřujících.

Důvěra mírně klesla u prezidenta Pavla, ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) a ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL). U Pavla se snížila o procentní bod stejně jako u Hladíka, kterému důvěřuje devět procent lidí, a skončil tak ve spodní části žebříčku důvěryhodnosti vrcholných politiků. Důvěra, kterou vyjádřili občané Válkovi, klesla o čtyři body na 15 procent.

Naopak podíl důvěřujících Babišovi a Okamurovi stoupl o čtyři, respektive pět bodů. Podobný nárůst důvěry byl také u Pekarové Adamové, jíž současně o čtyři body ubylo lidí, kteří jí nedůvěřují. Mírné zvýšení podílu důvěřujících provázené srovnatelným poklesem nedůvěřujících CVVM zaznamenalo rovněž u ministra pro místní rozvoj a předsedy Pirátů Ivana Bartoše. S důvěrou ve výši 28 procent obsadil čtvrté místo v důvěře vrcholných politiků.

Pětici nejdůvěryhodnějších uzavírá předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), kterému věří podle zjištění CVVM čtvrtina dotázaných. Mírně nižší důvěru, 24 procent, získal ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Necelá pětina lidí pak shodně považuje za důvěryhodné ministra dopravy Martina Kupku (ODS), ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) a premiéra Fialu.

Na spodních příčkách žebříčku skončili vedle Hladíka také ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty), ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09), ministr školství Mikuláš Bek (STAN) a ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Důvěřuje jim necelá desetina veřejnosti. Více než polovina lidí uvedla, že tyto politiky nezná.

Do průzkumu se v době od 26. ledna do 11. března zapojila tisícovka lidí starších 15 let.