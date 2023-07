Politický diář Jany Havligerové: Vládne ANO z opozice?

Ministr Stanjura byl místo na vládní tiskové konferenci ke konsolidačnímu balíčku na Letních Shakespearovských slavnostech na Pražském hradě. Podle rezortu financí nebyla jeho absence fatální, neb správce státní kasy jednotlivá opatření ozdravného balíčku intenzivně komunikuje už od 11. května. To je fakt, a to takovým způsobem, že je skutečně lepší, že na zmíněné tiskovce nebyl. Pro dušení zdraví jeho vládních kolegů a hlavně široké veřejnosti rozhodně.

Jednání o konsolidačním balíčku se teď přesune do sněmovny, a bude to slušně řečeno náročné. Šéfka poslaneckého klubu ANO Schillerová dokonce říká, že kvůli této debatě nebudou žádné parlamentní prázdniny. Že je to možné, napovídá páteční zasedání dolní komory parlamentu – to se opozici podařilo úplně zhatit. Předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová tvrdí, že hnutí ANO umí jen blokovat potřebná řešení, která připravil Fialův kabinet. Možná by se také dalo říct, že ANO se naučilo vládnout z opozice.

Nový lidovecký ministr Výborný zdůrazňuje, že nesedí na ministerstvu cenotvorby, ale na ministerstvu zemědělství: „Nejsem ministr, který by určoval cenu rohlíků, mléka a hovězího masa. Ministr zemědělství není ten, kdo by vydal ráno tiskovou zprávu s tím, že dneska bude stát litr mléka 24 nebo 17 korun“. Na začátek to není špatné.