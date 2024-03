Kauza Lipavský. Kvůli e-mailu Andreje Babiše se mimořádně sejde Sněmovna

Lídři pěti koaličních stran se dohodli na svolání mimořádné schůze Sněmovny ke krokům předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová sdělila, že podpisy potřebné pro svolání schůze by měli šéfové klubů dodat během středy.

Reklama

Poslanci by se pak měli podle dohody sejít příští týden. To, že chce svolat mimořádné jednání Sněmovny v pondělí oznámil předseda Pirátů Ivan Bartoš v reakci na informace, že Babiš o víkendu žádal od svých spolupracovníků citlivé informace o ministru zahraničí Janu Lipavském (Piráti).

„Andrej Babiš svým sháněním materiálů na politické oponenty, naposledy ministra Jana Lipavského, prohloubil dno. Přitom pan ministr pouze pravdivě pojmenoval riziko, jaké představuje. Zejména o těchto rizicích chceme ve Sněmovně mluvit,“ řekla Pekarová Adamová.

„Vytrvalá snaha o ohrožování bezpečnosti a západního ukotvení České republiky, metody připomínající minulý režim a zatahování dětí politických soupeřů do veřejného prostoru se nemohou stát normou. Proto svoláváme mimořádnou schůzi Sněmovny,“ uvedl na sociální síti X premiér Petr Fiala.

Lipavský v neděli v České televizi uvedl, že Babiš začíná být kvůli svým výrokům bezpečnostním ohrožením Česka. Babiš následně v e-mailu svým spolupracovníkům napsal, aby mu o Lipavském připravili podklady, včetně informací o dětech, uvedl v pondělí web Novinky.cz. Koaliční politici Babiše kritizovali za to, že do politického boje zatahuje děti a používá metody komunistické Státní bezpečnosti (StB).

Biden přijme Fialu v Bílém domě. Jednat budou o bezpečnosti Politika Český premiér Petr Fiala bude 15. dubna v Bílém domě jednat s americkým prezidentem Joem Bidenem. Lídři se na schůzce zaměří se na praktickou spolupráci obou zemí zejména v ekonomice a bezpečnosti. ČTK Přečíst článek

Výroky Andreje Babiše? Začíná být bezpečnostním ohrožením pro Česko, uvedl Lipavský Politika Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) začíná být podle ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Piráti) kvůli svým výrokům bezpečnostním ohrožením Česka. Lipavský to řekl v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Babiš v tomto týdnu kritizoval rozhodnutí české vlády přerušit konzultace se slovenskou vládou. Uvedl, že premiér Petr Fiala (ODS) úplně ničí česko-slovenské vztahy. Šéf ANO v reakci označil za hrozbu pro českou bezpečnost a suverenitu naopak Piráty. ČTK Přečíst článek