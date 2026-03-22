Není Letná jako Letná. A Babiš dál plive na Pavla
Velkolepé setkání na Letné na podporu demokracie má pro polovinu národa hořkou pachuť. Je nový den a vše, proti čemu stovky tisíc lidí vystoupily, jede dál ve svých kolejích. Macinka je dál ministrem, Okamura šéfem sněmovny, Babiš je kryje, a všichni dohromady kazí dobré jméno země ve světě, kazí dobré mravy a ještě se všem vysmívají.
Rozdíl proti Letné z roku 1989, kdy se sešel milion lidí, je v tom, že tenkrát celá společnost šla za idealisty, kteří chtěli lepší svět. Už měli komunistů plné zuby. Nyní politické scéně dominuje Babiš, bez ohledu na svou minulost a způsoby. Současná Letná neměla v úmyslu svrhnou režim, mělo to být gesto. U toho zůstane, režim stojí pevně v kramflecích.
Statisíce lidí v ulicích jsou varováním. Ale ani dav na Letné není hlas národa. Stejně jako vláda nemůže protest smést jako hysterii. Česko zůstává rozdělené. Všichni to vědí, ale nikdo s tím nechce nic dělat. Znepřátelené strany situace zjevně baví.
Michal Nosek: Letná ukázala sílu i slepotu české politiky
Hubatý chlapec Macinka ještě stihnul zazpívat na hrobě nebožtíka komickou píseň. Demokracii podle něj neohrožuje vláda, ale nátlakové skupiny neschopné přijmout výsledky voleb, uvedl šéf strany, která vyzobla z voličského spektra necelých sedm procent pravého okraje. Účastníkům „agitační akce“ popřál, aby si užili pocit liberální sounáležitosti.
Babiš s Macinkou uštědřili prezidentu Pavlovi další veřejnou facku, když Babiš bez konzultace s prezidentem oznámil, že na důležitý červencový summit NATO v Turecku poletí on a Macinka, a ne prezident. Na situaci jsou dva náhledy. Babiš tvrdí, že lépe vysvětlí postoj vlády ke zbrojení. Oponenti v tom vidí křivárnu, pokračování boje trucovitého Macinky proti Pavlovi. Pro druhou verzi hraje fakt, že se prezident rozhodnutí vlády dozvěděl z médií.
Babiš chce prý partnerům na summitu vysvětlit, proč Česko nemůže zbrojit a raději se nechá chránit. Už jsme to slyšeli, minulá vláda prý vybílila kasičku, nejsou peníze. Asi proto Babiš v rozpočtu na poslední chvíli ještě vyškrábl peníze na sportovce. O důchodcích se nikdo nebaví. Jen obrana utřela. Hezky se budou pohádky o české chudobě poslouchat třeba zástupcům Bulharska, Slovenska nebo Rumunska. Ti všichni zbrojí víc.