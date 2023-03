Credit Suisse láká zaměstnance zpět do práce. Bonusy vám zůstanou, slibují šéfové

Po víkendu, který překreslil bankovní mapu Švýcarska a potažmo Evropy i části světa, začíná zase pracovní týden. A ještě předtím, než se otevřou trhy, přišel zaměstnancům Credit Suisse email s překvapivým sdělením. Dosluhující vedení banky láká zaměstnance, ať přijdou do zaměstnání, že se nic neděje. A dokonce prý ani nepřijdou o slibované bonusy, píše agentura Bloomberg.

Historická dohoda o převzetí upadající švýcarské banky Credit Suisse konkurenční bankou UBS má řadu obětí. Těmi hlavními jsou držitelé dluhopisů banky v hodnotě bezmála 390 miliard korun, které se v důsledku dealu staly bezcennými.

Překvapivě však mezi oběťmi nemají být zaměstnanci banky, která v uplynulých letech měla několikrát problémy s naplněním zejména risk managementu. To se nejhůře projevilo téměř přesně před dvěma lety při pádu family office Archegos Capital Management, při němž Credit Suisse přišla nejméně o 5,5 miliardy dolarů).

Hotovo bude do konce roku

Zaměstnanci Credit Suisse si totiž podle agentury Bloomberg mají zachovat veškeré pracovní výhody, a to včetně bonusů a nárůstů mezd.

„Víme, že velká část z vás sledovala vývoj o budoucnosti Credit Suisse v posledních 48 hodinách, a jsme si vědomi neúměrné míry nejistoty a stresu, kterou vám to působilo,“ uvedli předseda představenstva Axel Lehmann a CEO banky Ulrich Koerner v prohlášení pro zaměstnance, které má agentura k dispozici.

Následuje pravděpodobný scénář budoucích událostí, kdy se bude management snažit vytypovávat pozice, které budou spojením obou bank ohroženy. „Očekáváme, že k vypořádání spojení dojde do konce roku 2023. Do té doby se budeme snažit fungovat co nejblíže tomu, co bychom označili za ‚business as usual‘, a zaměřme se na co nejlepší službu pro klienty,“ uzavřeli dva nejmocnější muži v Credit Suisse.

Po celém světě Credit Suisse zaměstnává více než 50 tisíc lidí, z toho 16 tisíc jen ve Švýcarsku.

