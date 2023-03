Dalibor Martínek: Rekordní zisk ČEZ je systémová chyba. Stát se nechá řídit managementem své firmy

Daniel Beneš seděl na křesílku hned vedle bývalého prezidenta Miloše Zemana před volbou prezidenta před pěti lety. Byl to jasný vzkaz. Vzkaz prezidenta, že po jeho boku stojí jeho věrní. Byl tam Mynář se svojí krásnou dívkou, moderátorkou televize. Byl tam Nejedlý, ztepilý tajemný muž, který nikdy neodpoví otevřeně na žádnou otázku. Byla to taková hradní partička. Tak jak se tam spolu družili, ztratili kontakt s podhradím, s námi ostatními.

Reklama

Nyní Mynář a Nejedlý hledají cesty, jak se vysmeknout z veřejné pozornosti. Čert ví, co na Hradě vlastě dělali. Kradli? Nekradli? Je všechno mediální dění kolem jejich působení jenom informační pěna? Možná se to jednou dozvíme. A možná ne.

Daniel Beneš, šéf nejdůležitější firmy v Česku, se musel těchto radovánek účastnit. Filmový festival ve Varech, výroční návštěva na Hradě. Beneš byl všude. Vlastně to nejde rozporovat. Je to součást úlohy šéfa nejdůležitější české firmy. Musí obcházet každou veřejnou akci. Odměnou mu jsou desítky milionů korun, které pobere na platu, a hlavně na odměnách za dobrý hospodářský výsledek. Z rekordních osmdesáti miliard korun loňského zisku společnosti ČEZ pro něj kouká pěkných pár desítek milionů korun prémií za dobrou správu veřejného majetku.

Nebudeme závidět. To je taková špatná česká vlastnost. Ale můžeme se bavit o tom, za co vlastně manažeři ČEZ berou miliony a stávají se bohatými a respektovanými českými občany. Milionové prémie berou za to, že takzvaně „dobře hospodaří“. Co to znamená? Ve výsledku to, že když je elektřina drahá, výnosy firmy rostou. A tím také prémie šéfů. Takže čím dražší energie, tím vyšší prémie.

video AKTUALIZOVÁNO: ČEZ hlásí rekordní zisk, loni kvůli válce vydělal přes 80 miliard Zprávy z firem Čistý zisk energetické skupiny ČEZ loni stoupl na 80,7 miliardy z předloňských 9,9 miliardy korun. Významný nárůst podle firmy reflektuje enormní růst cen v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, rekordní zisk z obchodování s komoditami na zahraničních trzích a vysokou provozní spolehlivost elektráren ČEZ. Provozní výnosy byly meziročně vyšší o 27 procent, dosáhly 288,5 miliardy korun. Výsledky hospodaření za rok 2022 okomentuje nejvyšší vedení ČEZ na tiskové konferenci, kterou odvysíláme v 10 hodin. ČTK, obi Přečíst článek

Václavské náměstí se o víkendu již podruhé za půl roku naplnilo zoufalými lidmi, které deptají drahé energie. Státní společnost ČEZ nyní oznamuje rekordní zisky. To je přesně, a tady použiji klišé, voda na mlýn lidem, kteří zdražování energií prostě neunesou.

Reklama

Velký bere, slabý platí

Vypadá to na chybu v systému. Klíčový výrobce energie se pohybuje na volném trhu. A má z toho benefit ve výši desítek miliard korun. Spotřebitelé, kteří se pohybují na stejném trhu, mají každý jeden vedle druhého, roční ztrátu v desítkách tisíc korun. To jsou ty zisky státní firmy. Všichni platíme prémie managementu energetické firmy kvůli tomu, že stát nedokáže ohlídat trh. Velký bere, slabý platí. Kde je moderní vymoženost naší doby, ochrana hospodářské soutěže?

Lukáš Kovanda: ČEZ bude štědrý. Chystá se vyplatit rekordní dividendu Názory Loňský zisk energetické společnosti ČEZ překonal očekávání, která již sama o sobě pro něj vyznívala mimořádně příznivě. Akcie společnosti by tak měly při dnešním burzovním obchodování dostat silný růstový impuls a je možné, že pokoří svoji nejvyšší cenu za období od loňského léta. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Zaklínáme se trhem, když se to hodí. V energetice ale trh neexistuje. ČEZ diktuje, všichni platí. A co dělá vláda? Nechá si radit od manažerů ČEZ, jak dotovat či nedotovat drahé energie. Výsledkem je, že sociálně slabí musí stát ve frontách a pokorně se klonit před státními úředníky při žádání o chabý příspěvek na drahé energie, pardon, na bydlení.

Zdá se, že to tak všem vyhovuje. Ministr průmyslu, bývalý bankéř Síkela, který má pod sebou resort energetiky, si nechá namluvit cokoliv, jen aby si udržel své ministerské křeslo. Nikdy ho nenapadlo regulovat trh ve smyslu, že by stál na straně spotřebitelů, Čechů. Stojí na straně výrobců energií a dodavatelů. Z jejich zisků plynou státu dividendy nebo daně. A slabí skončí v pařátech supů. Tento systém je ostudou středoevropského státu.

Plynu je dost, Česko zvládlo zimu, pochlubil se ministr Síkela Money Česko z energetického hlediska zvládlo zimu, hlavní roli přitom hrálo snížení spotřeby plynu. Zásobníky jsou nyní naplněné více než z poloviny, asi třikrát víc než loni touto dobou. Při zopakování loňské spotřeby budou na příští zimu opět plné, řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Zdůraznil také, že od začátku roku do Česka nepřitekl žádný zemní plyn z Ruska. ČTK Přečíst článek

Na druhé straně stojí vysmátý Daniel Beneš, který se může těšit na prémie a mezitím se chlubit vynikajícími výsledky jemu svěřené státní společnosti.