Lukáš Kovanda: V Davosu to vře. Leyenová chce být mocnější a Trump kope za své mecenáše

Von der Leyenová chce upevnit svoji moc nad Evropou, využívá oslabení Berlína i Paříže. Trump ovšem Evropské unii hrozí cly, pokud bude dále pokutovat jeho podporovatele Muska, Bezose, Zuckerberga či společnost Apple

V Davosu je letos věru živo. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová využívá momentální slabosti Berlína i Paříže a na probíhajícím davoském ekonomickém fóru si řekla – prakticky bez povšimnutí českých médií – o vytvoření částečné fiskální unie v rámci EU. To by byl zásadní milník v dosavadním procesu evropské integrace. Von der Leyenová chce získat ještě větší moc, než jakou má nyní. Říká tomu „28. režim“. Pro inovativní firmy mají platit jednotná daňová pravidla napříč EU, což pochopitelně představuje základní rys fiskální unie.

Von der Leyenové je záminkou k vytvoření jednotných daňových pravidel nedostatečná inovativnost firem EU. Chce je tedy jakoby podpořit, zvětšit jim trh. Jenže klíčovým zdrojem slábnoucí konkurenceschopnosti firem v EU jsou faktory, z nichž šéfka Komise slevovat nechce, jsou-li vodítkem její dosavadní slova i činy ve funkci, v níž je už do roku 2019.

Jsou to faktory jako příliš ambiciózní Green Deal, emisní povolenky, drahé energie, přeregulovanost, přehnaná byrokracie, příliš rozbujelé dotace, ústrk podnikatelského stavu ve jménu ideologií. S tím von der Leyenová, zdá se, nic moc dělat nehodlá. „28. režim“ je tak na první pohled sice možná líbivý; ve skutečnosti má Bruselu umožnit prosazovat to, co už nyní vede k zaostávání EU ve světovém měřítku, ještě důsledněji, ještě centralizovaněji, bohužel tedy s ještě zkázonosnějším dopadem.

Lídři členských zemí EU by se neměli nechat ošálit a přijetí „28. režimu“ zásadně podmínit reformami vše výše uvedeného, od revize či zrušení Green Dealu po debyrokratizaci.

A americký prezident Donald Trump volá i po tom, aby EU revidovala svůj přístup k velkým technologickým firmám z USA. V Davosu se včera do Evropské unie obul kvůli masivnímu pokutování technologických obrů. Unijní pokuty mu nejsou ničím jiným než formou zdanění. Americký prezident tak Elonu Muskovi, Jeffu Bezosovi Marku Zuckerbergovi & spol. vrací podporu; to, že se přiklonili na jeho stranu. EU teď s pokutami bude muset přestat, pokud nebude chtít riskovat cla na své zboží v USA. Na Trumpovi je navíc závislá bezpečnostně a nově i energeticky. Nemá moc na výběr. Což samozřejmě američtí IT miliardáři tušili ještě, než Trumpa podpořili…

Trump na fóru v Davosu ovšem plísnil nejen Brusel, ale i vlastní krajany. V přímém přenosu udeřil na šéfa Bank of America Briana Moynihana, že prý jeho ústav odmítal financovat byznys konzervativně smýšlejících osob. A další americké banky také. Zdá se tedy, že bankéře už v duhových průvodech neuvidíme. A zdaleka nejen ty z Bank of America…