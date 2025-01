Trump tlačí na Fed: Budu žádat, aby sazby okamžitě klesly

Americký prezident dal v projevu k účastníkům Světového ekonomického fóra v Davosu dal jasně najevo, že bude usilovat, aby centrální banka na svém příštím zasedání snížila sazby.

Jeho název přímo nezmínil, přesto bylo zřejmé, ke komu hovoří. Americký prezident Donald Trump v projevu prostřednictvím videa ke shromáždění globálních vůdců na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu dal jasně najevo, že bude usilovat, aby centrální banka Fed na svém příštím zasedání snížila sazby.

„Budu požadovat, aby úrokové sazby okamžitě klesly,“ citovala prezidenta CNBC. „A stejně tak by měly klesat po celém světě.“

Golfista, který neumí patovat

Jeho slova znamenají úvodní úder na představitele Fedu, s nimiž měl Trump během svého prvního funkčního období velmi sporný vztah. Často kritizoval předsedu Jeromea Powella , jehož sám jmenoval, a přirovnával jej ke golfistovi, který neumí patovat.

Akcie reagovaly na Trumpova slova mírně pozitivně. Dow Jonesův index rozšířil zisky a výnos dvouletého státního dluhopisu mírně klesl.

Trump později během dne řekl novinářům, že očekává, že mu Fed naslouchá, a plánuje si s Powellem promluvit „ve správný čas“.

Nezávislost Fedu je považována za zásadní pro stabilní trhy. Přesto se centrální banka v posledních letech dostala pod palbu, protože odmítla označil prudký nárůst inflace v roce 2021 za „přechodný“, což vedlo k řadě agresivních zvýšení sazeb.

Trumpovy komentáře přicházejí méně než týden předtím, než Fed pořádá dvoudenní politické zasedání, které skončí ve středu.

