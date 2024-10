Lukáš Kovanda: Trumpova cla by v Evropě poškodila nejvíce Německo, prohloubí zaostávání EU za USA, varuje Fitch Ratings

Na ekonomiku EU se dost možná řítí další pohroma. Po covidu a energetické krizi tentokrát spočívá v možném návratu Donalda Trumpa do Bílého domu. Pokud by Trump v úřadu zavedl univerzální cla i na zboží z EU, čímž v kampani hrozí, z evropských ekonomik nejvíce poškodí Německo. Vyplývá to z analýzy, kterou ratingová agentura Fitch Ratings zveřejnila v pátek.

Agentura konstatuje, že čtyři největší ekonomiky EU – Německo, Francie, Itálie a Španělsko – v současnosti čelí při vývozu do USA efektivní celní sazbě v rozmezí jen od jednoho do 2,6 procenta. Nejvyšší efektivní celní sazbu, 2,6 procenta, má z daného kvarteta ekonomik Itálie, neboť do USA vyváží v relativně vyšší míře zboží, jako jsou oděvy a obuv, které podléhají vyšším individuálním celním sazbám již nyní. Celkově jsou ale cla nízká, protože na objemově největší vývozní položky se při exportu do USA vztahuje jen minimální, nebo dokonce nulové clo.

To se podle všeho dramaticky změní, pokud se prezidentem USA stane opět Trump. Ten totiž v kampani opakovaně prohlašuje, že univerzálně, tedy plošně na všechny položky, zavede hned dvacetiprocentní clo. Agentura Fitch variantně spočítala dopad zavedení univerzálního cla ve výši deset, patnáct a dvacet procent. I zavedení „jen“ desetiprocentního cla by na největší unijní ekonomiky mělo znatelně nepříznivý dopad.

Krvácející Německo

Nejvíce by z nich poškodilo již nyní poměrně těžce zkoušené Německo, které by se při zavedení desetiprocentního cla muselo „rozloučit“ s 0,3 procentního bodu svého hrubého domácího produktu. Itálie by přišla 0,23 procentního bodu, Francie o 0,17 a Španělsko o 0,11 procentního bodu. Vzhledem k velikosti těchto ekonomik jsou tedy v přepočtu do české měny ohroženy až vyšší stovky miliard korun ročního výkonu každé z nich.

Takové ztráty by podle agentury Fitch zřejmě dále prohloubily zaostávání EU za USA a dále by zatížily veřejné finance zemí EU, z nichž některé – třeba Francie či Itálie – jsou již nyní předlužené a jen strastiplně hledají cesty, jak snížit svůj rozpočtový deficit. Připomeňme, že Francii během října zhoršily ratingový výhled jak zmíněná agentura Fitch, tak – nyní v pátek – také Moody’s.

Netřeba připomínat, že Trumpova cla by byla další závažnou přítěží i české ekonomice a jejím veřejným financím, zejména kvůli provázanosti s německým hospodářstvím. Nizozemská banka ABN Amro již dříve počítala, že dopad byť jen desetiprocentního Trumpova cla by měl na evropskou ekonomiku negativní dopad srovnatelný s dopadem energetické krize uplynulých let.