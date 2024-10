Miliardář Bezos zakázal novinářům podpořit Kamalu

Noviny The Washington Post chtěly napsat tradiční předvolební sloupek, kterým podpoří prezidentského kandidáta. Měla to být Kamala Harrisová. Majitel novin, miliardář Jeff Bezos z Amazonu, jim to zakázal.

Předvolební doporučení čtenárům do voleb je v amerických médiích dlouhou tradicí. Deník The Washington Post jej psal 35 let. Noviny chtěly podpořit demokratickou kandidátku, Jeff Bezos ale rozhodl o změně politiky.

Druhý nejbohatší muž světa za to podle Financial Times čelí kritice od zaměstnanců. Bezos totiž o změně redakční politiky, že se nebude podporovat konkrétní kandidát, rozhodl až dva týdny před volbami, ve kterých podle průzkumů Harrisová a bývalý prezident Donald Trump vedou těsný boj.

Napjaté vztahy

Není jasné, co Bezose k rozhodnutí stáhnout již napsaný článek vedlo. Financial Times připomíná, že mezi Trumpem a Bezosem panovaly napjaté vztahy během jeho působení v Bílém domě. Amazon dokonce podal v roce 2019 žalobu s tvrzením, že nedostal od státu obranný kontrakt v hodnotě 10 miliard dolarů kvůli „stupňujícímu se a zjevnému tlaku“ tehdejšího prezidenta. Ministerstvo obrany později přidělilo takzvaný „Jedi kontrakt“ konkurenčnímu Microsoftu.

Will Lewis, generální ředitel The Washington Post, vysvětlil důvody změny politiky v komentáři. Noviny prý nepodpoří žádného kandidáta teď ani v budoucnosti. Protože úkolem jeho novin je prý přinášet informace pro všechny a zůstat nezávislými.

Bude to poprvé, co The Post nepodpoří kandidáta na prezidenta od roku 1988. Lewis se ale obhajuje, že rozhodnutí znamená návrat ke kořenům. Uvedl, že The Post nepodpořil ani Richarda Nixona, ani Johna F. Kennedyho v prezidentských volbách v roce 1960, a rovněž se rozhodl nevyslovit názor na Nixonovu kandidaturu v roce 1972.

Nicméně dle odborové organizace novin rozhodnutí vzbuzuje obavy, že vedení zasahovalo do práce členů redakci. Někteří čtenáři kvůli tomu zrušili předplatné - vracím se ke kořenům a tradici a nebudu si předplácet vaše noviny, uvedl ironicky jeden z nich.

