Putin s Trumpem příměří na Ukrajině nedohodnou, myslí si drtivá většina Němců
Drtivá většina Němců je přesvědčena, že páteční schůzka amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem nepřinese příměří ve válce na Ukrajině. Vyplývá to z průzkumu pro veřejnoprávní televizi ZDF, podle něhož jen 13 procent dotázaných očekává, že se Trumpovi podaří vyjednat klid zbraní; 84 procent lidí si to nemyslí.
Podle ZDF negativní očekávání Němců souvisí i s tím, co si myslí o Putinovi, který plnohodnotnou válku proti Ukrajině před třemi a půl lety rozpoutal. Jen 14 procent dotázaných je totiž přesvědčeno, že Putin má skutečný zájem na trvalém příměří, 82 procent to vidí opačně.
Ještě větší procento Němců - 89 - má za důležité či velmi důležité, aby se jednání zúčastnil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Opačný názor má devět procent.
Neshoda ohledně okupovaných území
Naopak rozděleni jsou Němci v pohledu na to, jestli by se Ukrajina měla vzdát části svého území. Pro takovou možnist je 42 procent dotázaných, zatímco 45 procent je přesvědčeno o tom, že by východoevropská země měla dále bojovat za osvobození Ruskem obsazených území.
Trump ve středu evropským představitelům řekl, že jeho cílem na schůzce s Putinem je příměří na Ukrajině a že nemá v plánu diskutovat o dělení území. V noci na dnešek to uvedla stanice NBC News s odvoláním na své zdroje. Ve středu se odehrály tři videokonference, ve kterých evropští lídři koordinovali své postoje a šéfovi Bílého domu představili svou vizi týkající se budoucího uspořádání na Ukrajině.
Rusko začne částečně blokovat volání přes Telegram a WhatsApp, aby podpořil vývoj vlastní komunikační platformy MAX. Kreml tvrdí, že zahraniční aplikace nedostatečně brání zneužívání k trestné činnosti, a jejich provozovatelé odmítají spolupracovat s ruskými úřady.
Rusko utahuje šrouby. Omezí volání přes Telegram a WhatsApp
Politika
Rusko začne částečně blokovat volání přes Telegram a WhatsApp, aby podpořil vývoj vlastní komunikační platformy MAX. Kreml tvrdí, že zahraniční aplikace nedostatečně brání zneužívání k trestné činnosti, a jejich provozovatelé odmítají spolupracovat s ruskými úřady.
Čína přerušuje veškeré kontakty s českým prezidentem Petrem Pavlem, který návštěvou dalajlamy 27. července poškodil svrchovanost a územní celistvost Číny. Podle čínského velvyslanectví v Praze to uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Ťien. Prezidentská kancelář v reakci na síti X napsala, že prezidenti obou zemí spolu nekomunikují, proto se na situaci nic nemění.
Číňané přerušují kontakt s Pavlem. Kvůli dalajlamovi
Politika
Čína přerušuje veškeré kontakty s českým prezidentem Petrem Pavlem, který návštěvou dalajlamy 27. července poškodil svrchovanost a územní celistvost Číny. Podle čínského velvyslanectví v Praze to uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Ťien. Prezidentská kancelář v reakci na síti X napsala, že prezidenti obou zemí spolu nekomunikují, proto se na situaci nic nemění.