Karel Pučelík: Trump je fašista, Harrisová má pravdu. Standardní politik na Hitlerovi „dobré věci“ prostě nehledá

Do prezidentských voleb zbývají necelé dva týdny, průzkumy jsou těsné a kampaň vyhrocená. Emoce vyvolávají obvinění Trumpa z autoritářství ze strany bývalých blízkých spolupracovníků. Kamala Harrisová ho dokonce nazvala fašistou. Jsou její obvinění přehnaná? Ani ne, kdo jiný může hledat inspiraci u Adolfa Hitlera?

Reklama

„Když se podíváme na definici fašismu: Je to krajně pravicová autoritářská, ultranacionalistická politická ideologie a hnutí, které se vyznačuje diktátorským vůdcem, centralizovanou autokracií, militarismem, násilným potlačováním opozice, vírou v přirozenou společenskou hierarchii,“ řekl rozhovoru pro deník New York Times někdejší šéf prezidentského štábu Donalda Trumpa John Kelly.

Podle Kellyho Trump jistě preferuje autoritářský až diktátorský styl vlády. „Bývalý prezident se pohybuje v oblasti krajní pravice, určitě je autoritář, obdivuje lidi, kteří jsou diktátory - to už řekl. Takže určitě spadá do obecné definice fašisty,“ dodal vysloužilý generál - na americkou politiku opatrnými slovy připomínajícími spíše politologický rozbor než útok pod pas.

Slova člověka, který byl od roku 2017 a 2019 jedním z vůbec nejbližších spolupracovníků Donalda Trumpa, jsou alarmující. Exprezident sice obvinění svého bývalého zaměstnance odmítl a označil ho za „špatného generála“. Ačkoli se dvojice po dvouleté spolupráci rozešla, vyznívají Trumpovy urážky tak nějak naprázdno. Na takové místo nejmenujete člověka, kterého považujete za nedůvěryhodného, tím spíš za špatného generála – leda by Trump sám byl špatný šéf a prezident.

Putin: Západ ignoruje ruské životní zájmy Politika Západ využívá Ukrajinu k vytvoření kritického ohrožení bezpečnosti Ruska a ignoruje ruské životní zájmy, prohlásil na summitu skupiny BRICS v ruské Kazani prezident Vladimir Putin. ČTK Přečíst článek

Reklama

„Potřeboval bych Hitlerovy generály“

Kelly se však rozpovídal i o tom, jak Trump vnímá své spolupracovníky a úřednickou mašinerii, nejen v Bílém domě. Pro magazín The Atlantic potvrdil, že více než jednou pochválil nacistického vůdce Adolfa Hitlera, který prý podle exprezidenta „udělal taky nějaké dobré věci“. Trump se prý mezi svými nechal slyšet, že by „potřeboval takové generály, jako měl Hitler.“ Tedy absolutně loajální, kteří se na nic neptají a jen plní rozkazy (což ani není obraz všech německých generálů a vojáků, někteří se třeba Hitlera pokoušeli zabít nebo svrhnout– ovšem od Trumpa nelze čekat kloudnou historickou úvahu).

Kellyho vyjádření v už tak vyhrocené kampani ještě více rozčeřila vody. Demokratická protikandidátka Kamala Harrisová je považuje za „volání na linku 911 amerického lidu“ a rovnou ho nazvala fašistou. Její viceprezidentský kandidát Tim Walz zase řekl, že „se mu z toho dělá zle“. „Lidi, zábrany jsou pryč. Trump se řítí do takového šílenství - bývalý prezident Spojených států a kandidát na prezidenta Spojených států říká, že chce generály, jaké měl Adolf Hitler,“ varoval.

Trump poté Harrisovou urážkami (včetně těch na adresu jejího IQ, což je mimořádně nízké) nešetřil – při vystoupení na předměstí Atlanty, které „stylově“ pořádala krajně-pravicová mládežnická organizace Turning Point USA.

Vstup Ukrajiny do NATO není realistický, shodli se Scholz a Pellgrini Politika Německý kancléř Olaf Scholz a slovenský prezident Peter Pellegrini se shodli, že vstup Ukrajiny do NATO, jak to žádá ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém takzvaném plánu vítězství, není nyní realistický, uvedl v Berlíně Pellegrini. ČTK Přečíst článek

Je Trump fašista?

Upřímně, nic z výše uvedeného není ničím, co by pozorovatelé americké politiky už dříve nezpozorovali. Trump měl autoritářské tendence už v prvním prezidentském období, kdy ho v alespoň nějakých mantinelech držela jeho Republikánská strana. Ta je ale teď kompletně „trumpovská“. Poučil se i z volby viceprezidenta Mikea Pence, se kterým neměl vztah zrovna jako Hitler se svými generály, konzervativní republikán se například nepřipojil s k Trumpovu plánu na zvrácení výsledků voleb. Na další pokus si raději vybral velmi loajálního J. D. Vance.

Co se politiky týče, už delší dobu Trump hovoří i o tom, že „půjde“ po svých politických oponentech, mezi nimi hledá „nepřítele ve vlastních řadách“, chce také rušit některé federální úřady i ministerstvo školství a brojí proti migrantům a démonizuje je. Zpochybňuje demokratické volby a instituce, destabilizuje mezinárodní systém i obchod.

Sečteno, podtrženo - do kolonky fašistů by bylo dost dobře možné zařadit i někoho s méně radikální politikou.