Lukáš Kovanda: „Suchej únor“ letos připraví prodejce alkoholu o 750 milionů. Češi i tak za alkohol rekordně utráceli

Stále populárnější akce „Suchej únor“ představuje stále větší problém pro prodejce alkoholu. Ať už se jedná o hospody či hypermarkety. Kvůli existenci akce, při níž se Češi na celý druhý měsíc roku (a někteří i na déle) vzdávají konzumace alkoholických nápojů, přicházejí totiž prodejci alkoholu o stále méně zanedbatelnou část svých tržeb. Letos lze jejich ztrátu způsobenou akcí „Suchej únor“ vyčíslit na zhruba půl miliardy korun, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Podle organizátorů „sucháče“ se do akce v uplynulých letech zapojila zhruba desetina dospělé populace v ČR, v přepočtu přes 700 tisíc lidí. Letos se hodlá zapojit dokonce až pětina, ukazují průzkumy.

Měsíc bez alkoholu dodrží devět z deseti pijáků

Ze zprávy Alkofakta 2020, kterou sestavili organizátoři akce „Suchej únor“ a Ladislav Csémy z Národního ústavu duševního zdraví, vyplývá, že přibližně 90 procentům účastníků akce se podaří její cíl naplnit. Takovou úspěšnost potvrzují za osm dosavadních ročníků i sami organizátoři kampaně. Pokud vyjdeme z konzervativnějšího předpokladu účasti desetiny populace, tak to znamená, že zhruba 630 tisíc lidí si alkohol opravdu zcela odpustí. Ač by jej – nebýt akce „Suchej únor“ – jinak tito lidé konzumovali (a kupovali).

Za alkoholické nápoje lidé v obchodech v Česku podle nejnovějších dat Eurostatu – za rok 2021 – utratili 99,7 miliardy korun ročně. Loni to odhadem bylo poprvé v historii přes 100 miliard korun, přibližně 105 miliard korun. To je přibližně 12 tisíc korun v přepočtu na dospělou osobu. Měsíčně jde tedy o přibližně 1000 korun na osobu. Akce „Suchej únor“ se ovšem budou účastnit spíše ti konzumenti alkoholu, kterým relativně více záleží na životosprávě, pročež i jejich konzumace alkoholu je i bez akce „Suchej únor“ podprůměrná. Jejich měsíční výdaje za alkohol činí průměrně zhruba 800 korun, nikoli 1000 korun.

Pokud tito lidé dodrží „Suchej únor“ jako v minulých letech i letos, připraví prodejce alkoholu po celé ČR během právě začínajícího letošního února o mírně přes 500 milionů korun. To plyne z toho, že 630 tisíc účastníků „sucháče“, kteří akci úspěšně zvládnou, si tím pádem „odpustí“ výdaje za alkohol v průměru 800 korun, tedy dohromady za 504 milionů korun.

Ve skutečnosti tato suma skutečnou ztrátu od prodejce alkoholu o něco podhodnocuje, neboť výdaje za alkohol rok od roku rostou, i kvůli inflaci. Ta například loni činila v případě alkoholických nápojů 3,2 procenta. Navíc rok od roku roste popularita akce Suchej únor, takže letos jsou nejen vyšší ceny alkoholu – tedy potenciálně vyšší ztráty pro prodejce, i pokud by kvůli „sucháči“ neprodali přesně ten samý objem alkoholu jako loni –, tak i vyšší počet účastníků akce. Lze tedy počítat se ztrátami pro prodejce čítajícími více než půl miliardy korun.

Navíc, u deseti procent účastníků akce, kteří se do ní rozhodli zapojit, ale nakonec její cíl nenaplnili, lze na základě údajů z minulých ročníků předpokládat nulovou spotřebu alkoholu alespoň po část letošního února. Pokud tito lidé utratili v průměru za alkohol zhruba poloviční částku, než jakou by utratili nebýt jejich (byť nakonec ne zcela úspěšného) zapojení se do akce „Suchej únor“, jedná se o dalších zhruba 34 milionů korun ztráty pro prodejce alkoholu. To je ovšem jen únor.

Tisíce „drsoňů“ vydrží až do května

Podle zmíněné zprávy Alkofakta 2020 část účastníků akce drží „Suchej únor“ i během března, dubna či května. Ještě v květnu se alkoholu nedotkne dvanáct procent účastníků akce, což odpovídá 84 tisícům osob. Ještě více lidí zřejmě logicky vydrží alkohol nekonzumovat v březnu a dubnu. Takže tito lidé v souhrnu připraví prodejce alkoholu počínaje březnem až do konce letošního roku v souhrnu o dalších zhruba 200 milionů korun. Sečteno, podtrženo, „Suchej únor“ letos prodejce alkoholu připraví o bezmála 750 milionů korun.

Se ztrátou musí počítat také stát, třeba proto, že vybere méně na spotřební dani z lihovin, piva či některých vín.

Radovat se z akce „Suchej únor“ zato ale mohou třeba prodejci stále populárnějších domácích limonád a dalších nealkoholických nápojů. Těm tržby naopak díky ní rostou, neboť část konzumentů si místo alkoholického nápoje koupí právě nějaké „nealko“.