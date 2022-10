Češi šetří. Méně topí i svítí, alkoholu se ale nevzdali

Dvě třetiny Čechů na začátku topné sezony uvedly, že spoří na energiích, méně vytápějí a svítí. Mezi další reakce na rostoucí inflaci patří výrazné omezení návštěv restaurací. Obliba alkoholu ale neklesá, vyplynulo z průzkumu pro společnost Edenred.

Reklama

Jídlo a energie jsou podle průzkumu realizovaného výzkumnou agenturou Ipsos mezi tisícovkou respondentů, dvě oblasti, kde Češi šetří nejvíce. Přes polovinu Čechů omezilo v souvislosti s ekonomickou krizí návštěvy restaurací a téměř stejný počet jich přiznal, že šetří na nákupech a kupuje levnější potraviny.

„Tento trend může být v delším časovém horizontu poměrně nebezpečný. Podle nezávislých studií méně kvalitní stravování zhoršuje zdravotní stav lidí, kvalitu života a má vliv na pohodu v práci i pracovní výkon,“ komentovala výsledky průzkumu ředitelka firemních vztahů Edenredu Aneta Martišková.

Čtyři z deseti lidí chodí méně na kulturní a společenské akce, stejný počet omezuje nákupy oblečení. Třetina lidí odkládá nákupy zboží dlouhodobé spotřeby, tedy například spotřební elektroniky, 28 procent lidí šetří na volnočasových aktivitách. Zajímavostí pak je, že mnohem méně lidí omezuje spotřebu alkoholu, která je dlouhodobě v zemi v mezinárodním srovnání na velmi vysoké úrovni.

Dalibor Martínek: Zhasli jsme, přestali topit, nakupujeme ve slevě. Co máme dělat dál, vládo? Názory Nezaměstnaných v srpnu přibylo 11 tisíc. To se nezdá být velkým číslem. Lidí bez práce je v Česku přes dvě stě tisíc, a většinou jsou to jedinci, kteří vlastně pracovat nechtějí. Číslo jedenáct tisíc je přesto zajímavé. Je to největší nárůst počtu nezaměstnaných od roku 2009, kdy po celém světě řádila finanční krize. Dalibor Martínek Přečíst článek

Významná část lidí už také aktivně reagovala, aby zlepšila svou ekonomickou situaci. Téměř 13 procent lidí si našlo brigádu a každý desátý si pak zajistil druhý, vedlejší úvazek. Více než pět procent lidí si úspěšně řeklo o přidání, téměř stejně velký počet si pak zvýšil pracovní úvazek u současného zaměstnavatele.

Reklama

Že se jim za poslední rok zhoršila životní úroveň, uvedlo v průzkumu 43 procent Čechů. Skutečně výrazné zhoršení situace, o více než čtvrtinu, hlásilo sedm procent respondentů. Další pětina si pak pohoršila o více než desetinu. Největší skupina lidí, 36 procent, hodnotí svoji životní úroveň jako setrvalou, více než pětina naopak hlásí její zvýšení.

Úrok na nejvýhodnějším spořicím účtu už začíná šestkou. Porovnali jsme podzimní nabídky bank Money Třináct bank u nás už nabízí na spořicím účtu úročení pět procent a více. Nejlepší sazbu přes šest procent si ale celý říjen drží zatím jen staronová Max banka. Přinášíme aktuální přehled nejlepších tuzemských spořicích účtů. Věra Tůmová Přečíst článek

Dalibor Martínek: Na tepelná čerpadla a soláry jdou miliardy dotací. Stát dotuje bohaté, na chudé kašle Názory Zelená úsporám je vynikající státní program. Můžete z něj získat sto padesát nebo dokonce i dvě stě tisíc korun na dotacích. Na solární panely, na tepelné čerpadlo. A nemusíte se o nic starat. Dotaci vyřídí firma, která systémy instaluje. Inzerátů na tyto služby je plný internet. Je to nyní skvělý byznys. Dalibor Martínek Přečíst článek