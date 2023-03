Lukáš Kovanda: Plány končícího „přítele Pekingu“ Zemana vyvážit obchod Česka s Čínou padly. Schodek je rekordní

Za vlády prezidenta Miloše Zemana, jemuž právě dnes končí jeho druhý pětiletý mandát, se schodek obchodu Česka s Čínou více než zdvojnásobil. V uplynulých deseti letech se tak nepodařilo ani zčásti dostat obchodní vztahy obou zemí do vyváženější polohy. Právě naopak. V posledních letech schodek narůstá dramatickým tempem a loni vykázala svoji historicky suverénně nejvyšší úroveň.

Loňský schodek českého obchodu s Čínou totiž představuje 545,2 miliardy korun. To je o 25 procent vyšší úroveň než roku 2021. Jedná se nejvýraznější meziroční nárůst schodku českého obchodu s Čínou od roku 2007, kdy však byl celkový obrat české-čínského obchodu třikrát nižší než loni. Z nižší základny je přitom snazší dosahovat vyššího procentuálního nárůstu.

Loňský rekordní schodek českého obchodu s Čínou nelze uspokojivě vysvětlit ani celosvětově rapidně rostoucí inflací. Schodek totiž představuje rozdíl mezi objemem vývozu Česka do Číny a objemem českého dovozu čínského zboží. Navíc, v Číně je inflace výrazně slabší než v Česku. A bylo tomu tak i loni.

Český vývoz ovlivnily potíže v autoprůmyslu

Schodek tak neplyne z toho, že by čínské zboží mocně zdražilo. Prostě jej Česko dováží množstevně stále více a více, přičemž svůj export do Číny není s to udržovat, ani vzdáleně, ve stejném tempu růstu. Je však pravda, že nebýt například problému v tuzemském autoprůmyslu, které pramenily z globálního nedostatku čipů, byl by schodek přece jen o něco nižší.

V prvním úplném roce Zemanova prezidentování, 2014, činil daný schodek ještě jen 249,5 miliardy korun, a byl tedy ani ne poloviční v porovnání s tím loňským. Zemanovi se tedy nepodařilo vyvážit obchodní vztahy s Čínou ve prospěch České republiky. Třeba při návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, již roku 2016 velkoryse hostil, se s čínskou stranou podepisovaly pouze o jakési smlouvy o smlouvě budoucí. Nebylo zaručeno, že dojde k jejich naplnění. A ekonomové už tehdy na to upozorňovali.

Přehnané sliby končícího prezidenta

Částečně za tím stojí přehnanost slibů končícího prezidenta. Na jeho obranu je ale taky třeba říct, že je za tím i objektivní faktor: sám Peking v uplynulých letech výrazně celosvětově omezil svoji investiční činnost. A to nemohl Zeman před lety tušit.

K řadě čínských akvizic docházelo totiž na dluh, a to posléze Peking omezil. Za prohlubování schodku je také politická realita. Čínský trh je specifický, není klasickou tržní ekonomikou. Má tam velké slovo politbyro a na lokálních úrovních jednotliví provinční vládci. Pokud chcete v Číně uspět v odvětvích, která jsou pro ně zásadní, musíte mít velice dobré politické kontakty. Ideálně až do nejvyšších pater.