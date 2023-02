Protikorupční expert David Ondráčka: Pane prezidente, vyvětrejte Hrad

Havlovi zpíval v devadesátkách nadčasově Nohavica. Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám, že moje děti na mě zapomněly. Chci jen kousek štěstí, proto jsme přece zvonili klíčema na náměstí. Vy mě pochopíte, vy se poradíte, vy mě zachráníte...

Mnozí lidé prostě čekají od prezidenta zázraky. Dovolím si pár nevyžádaných rad nově zvolenému prezidentu Pavlovi.

Vlastní politická agenda a témata

Nový prezident má aktuálně po volbách takovou legitimitu, že si může (a měl by si) dovolit aktivně nastavovat politickou agendu, nebýt jen symbolem. A ještě mu všichni za to zatleskají. Pavel by se podle mě měl chytit konkrétních témat a tlačit vládu do změn a reforem. Namítnete, že na to nemá pravomoci. Ať využije ty, co má. Jestli třeba Fiala a Jurečka tak moc chtějí na ministerstvu životního prostředí Hladíka, ok, ale ať to je podmíněno konkrétními kroky.

Prezident může využít svou politickou sílu a vytrvale tlačit na vládu v klíčových věcech, ať se nehrají do kouta. Že spoléhat na spojenectví ve Visegradu není v našem vlastním zájmu. Že kupovat F-35 bez důkladné ekonomické i logistické analýzy je hazard (v tom Pavel mluvil rozumně). Že je nutné začít řídit státní firmy strategicky a jasně jim definovat zadání. Že politika v dnešní době není možná bez důkladné „evidence-based policy“, tak ať koukají vytvořit silné analytické centrum strategických analýz na Úřadu vlády. Že bez důkladné práce s daty nebudeme zachycovat ve společnosti trendy a pak na ně nebudeme schopni reagovat. Ať je to stárnutí, civilizační choroby, šikana nebo umělá inteligence.

POHO?

Tyto volby byly chvílemi nesnesitelnou bitvou symbolů (zlo-dobro, hodnoty-bezpáteřnost, slušnost-oligarcha), ta kýčovitost z toho kapala až příliš. Byl to souboj stratégů a marketérů, billboardů a signálů, peněz, žádné reálné politické téma se vlastně neřešilo. V debatách moderátoři vyzkoušeli z naučených věcí. Ale to byla kampaň, ta už skončila, euforie z vítězství taky, a Petr Pavel by to měl rychle zapomenout.

Prezident má ukazovat směr, ale mluvit dokola o obecných hodnotách, se lidem velmi rychle přejí. Pokud má opravdu oslovit i ono Druhé Česko, které ho nevolilo, musí být konkrétní a tlačit politickou reprezentaci ke změně. Použiji příměr, pokud jedete třeba z Orlové do Karviné, tak vás až tolik nebere budoucnost, slušnost, pravda a demokratické hodnoty. Ale uvidíte ceduli POHO, pohornická krajina, a slib rekultivace s logem EU. A vy z toho v „poho“ úplně nejste. Potřebujete vidět konkrétní změny, které vaši životní situaci skutečně zlepší a zvýší možnosti.

Ombudsman

Spousta lidí Pavla volila, protože Babiš by byla úplná degradace a výsměch prezidentské funkce. Na Pavlově místě bych nehrál tolik vládní kartu. Ztratí pár lajků na Twitteru, ale to je jedno. Po příštích volbách už tady patrně nebude Fialova vláda, ale nějaká jiná, a Pavel určitě chce být na Hradě 10 let. Zavedl bych pravidelné schůzky s opozicí, scházel se s nimi, naslouchal, mluvil. Hrát spíš ombudsmana, který se zajímá o problémy lidí.

Vyvětrejte Hrad, pořádně

Vyvětrejte Hrad opravdu pořádně, nejen jako gesto. Představuji si důsledný forenzní audit s precizně formulovaným zadáním na konkrétní oblasti. Tipů už dnes dostává hodně, na Hradní kancelář, Lány i lesní správu. Jedině tak lze posbírat relevantní důkazy o případné trestní činnost, podat jen trestní oznámení naslepo by nebylo k ničemu. A Hrad to není jen duo Nejedlý a Mynář, a klaun Ovčáček. Byla tam řada dalších lidí, kteří dělali pro Zemanovu galérku černou práci. Třeba Jan Novák, vlivový zákulisní hráč, blízký kámoš Dalíka, šéf Úřadu vlády za Topolánka a Nečase, teď Nejedlého čistič. Čili žádná symbolika, ale důsledné změny.

A Hrad by bylo krásné otevřít jak fyzicky, tak i mentálně. Otevřít ho kultuře, umění, studentům, zvát tam různé společenské skupiny, a i takto postupně vyčistit vekslácký odér, který tam zůstal po Zemanovi. Prezident by tím fakticky mohl odpískat postkomunismus. Už to stačilo, ve všech ohledech. Dívejme se dopředu, hádejme se nad přítomností a budoucností.

