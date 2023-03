Milionáři z Hradu. Kancléř Mynář si za deset let vydělal 17 milionů

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky (KPR) Vratislav Mynář si za deset let ve funkci vydělal na platu a odměnách téměř 17,4 milionu korun po zdanění. Tajemník hlavy státu Jaroslav Hlinovský získal v čele sekretariátu prezidenta 8,3 milionu Kč čistého a prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček si jako šéf tiskového odboru přišel na necelých sedm milionů. Údaje získal od prezidentské kanceláře deník MF Dnes.

Mynář začínal jako hradní kancléř v roce 2013 s hrubým platem kolem 120 tisíc korun měsíčně. Za rok si tak přišel po zdanění na zhruba 1,3 milionu korun, ke kterým dostal ještě půlmilionový bonus. Postupně se ale Mynářův plat zdvojnásobil. Celkem za dobu svého působení získal na platu a odměnách 17 386 000 korun, nejvíc ze všech spolupracovníků prezidenta Miloše Zemana.

Dvě funkční období se Zemanem absolvoval rovněž tajemník Hlinovský. Muž, který tvořil každodenní program hlavy státu, končí s čistým platem bezmála 71 tisíc korun. Plat Hlinovského za rok 2014 Hrad novinářům neposkytl, deník jeho celkový příjem spočítal na 8 313 000 korun.

Neúplné jsou rovněž údaje o výdělcích mluvčího hlavy státu Ovčáčka. Údaje o jeho platu a odměnách Hrad zveřejnil až za období od roku 2015, kdy se Ovčáček stal ředitelem tiskového odboru. Od té doby až do současnosti si přišel na odměnách a platu na 6 917 000 korun čistého. Průměrný měsíční příjem se tak pohyboval okolo 70 tisíc korun, vypočetl deník.

Mynář brzy skončí

O něco méně dostával od Hradu protokolář Vladimír Kruliš. V příslušném odboru prezidentské kanceláře působil od roku 2014 nejprve jako zástupce ředitele, o čtyři roky později se stal šéfem. Za pět let v čele protokolárního odboru si vydělal 4 634 tisíc korun, včetně bonusů.

Právě odměny tvořily podstatnou část příjmů vedoucích představitelů prezidentské kanceláře. Loni Hrad rozdělil mezi devět úředníků celkem 3,87 milionu korun, vyplývá z informací, které KPR zveřejnila počátkem letošního ledna.

Vedoucí kanceláře Mynář loni dostal na mimořádných odměnách 895 tisíc korun a celkem tak měl čistý roční příjem asi 2,4 milionu korun.

S blížícím se nástupem nové hlavy státu Petra Pavla ohlásilo odchod z Hradu několik nejbližších Zemanových spolupracovníků. Mynář na svou funkci rezignuje zřejmě ve čtvrtek 9. března dopoledne, tedy v den inaugurace nového prezidenta. Po odchodu z čela KPR nechce usilovat o žádné místo ve státní správě, řekl v pátek ČTK.

Šéf hradního protokolu Kruliš podal výpověď na konci ledna, stejně jako to podle informací Deníku N udělal ředitel prezidentova sekretariátu Hlinovský. Podle spekulací by Kruliš mohl zamířit do čela kanceláře České národní banky.