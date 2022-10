Objem hypotečních úvěrů klesl do září o dvě pětiny

Stavební spořitelny poskytly letos od ledna do září úvěry za zhruba 49 miliard korun. V meziročním srovnání to znamená pokles o 41,5 procenta. Zároveň spořitelny za tři čtvrtletí uzavřely 389.581 nových smluv o stavebním spoření, což je o 11,6 procenta víc než za stejné období loňského roku. Vyplývá to z údajů všech pěti tuzemských spořitelen.

Reklama

Meziroční pokles úvěrů je podle dřívějšího vyjádření Asociace českých stavebních spořitelen způsoben především mimořádným loňským rokem, kdy spořitelny poskytly úvěry za rekordních zhruba 110 miliard korun. Předtím spořitelny nikdy neposkytly na úvěrech ani 75 miliard korun za rok. Navíc letošní pokles úvěrů podle asociace není zdaleka tak silný jako v případě hypotečních úvěrů.

Průměrná sazba hypoték je nejvyšší za 12 let Reality Úroková sazba u nově poskytnutých hypoték v září mírně vzrostla na 5,83 procenta ze srpnových 5,73 procenta. Průměrná sazba je tak nejvyšší od začátku roku 2010. Banky a stavební spořitelny poskytly hypoteční úvěry za 7,2 miliardy korun, což je proti srpnu pokles o 30 procent. Meziroční propad zrychlil na 82 procent. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace (ČBA) Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu. ČTK Přečíst článek

Současná vláda se rozhodla při debatě o státním rozpočtu na příští rok otevřít diskuzi o omezení nebo úplném zrušení státní podpory stavebního spoření. Ze státního rozpočtu na podporu stát posílá ročně kolem čtyř miliard korun. Za rok 2021 to bylo 4,2 miliardy korun. Omezení podpory by podle asociace vedlo k poklesu zájmu klientů o vklady ve stavebních spořitelnách. To by následně znamenalo pokles nabídky úvěrů na bydlení.

Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Úrokové sazby závisejí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu.