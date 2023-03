Válka a inflace jako zlatý důl. Zisk ČEZ podle analytiků loni stoupl sedminásobně

Energetická společnost ČEZ si podle odhadů analytiků v loňském roce meziročně výrazně polepšila. Čistý zisk společnosti za celý rok podle jejich odhadů vzrostl nad 70 miliard korun, což by bylo až sedmkrát víc než předloni. To se projeví i na výplatě dividendy. V hospodaření firmy se loni promítl prudký růst cen energií. Shodli se na tom analytici, které ČTK oslovila. Hospodářské výsledky za loňský rok zveřejní firma příští týden v úterý.

Reklama

ČEZ vloni za první tři čtvrtletí roku vykázal nárůst čistého zisku ze 6,7 miliardy korun na 52,3 miliardy korun. Provozní výnosy za první tři loňská čtvrtletí vzrostly o 35 procent na 211,1 miliardy korun.

„Očekáváme výrazný růst na všech úrovních daný prudkým růstem ceny elektrické energie," uvedl analytik J&T Banky Milan Lávička. Připomněl, že zatímco předloni byla průměrná realizovaná cena elektřiny přibližně 55 eur (asi 1320 korun) za MWh, loni byla za dvojnásobek.

Odborář Dufek se rozhněval: ČEZ nehorázně vydělává a obchody by neměly vozit jídlo z jednoho konce Evropy na druhý Leaders Předseda Asociace samostatných odborů (ASO) Bohumír Dufek na mezinárodní ekonomické konferenci v Praze řekl, že je potřeba postavit se proti tomu, aby obchodníci převáželi potraviny z jedné části Evropy do druhé. Měly by se podle něj podporovat potraviny, které lze vyrobit v ČR. Podpořil program EU Od zemědělce ke spotřebiteli k omezení ekologických dopadů produkce potravin. Zároveň označil Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal) jako brzdu, která odčerpává peníze na rozvoj ekonomiky. ČTK Přečíst článek

Lávička proto očekává, že očištěný zisk bude na horním okraji výhledu vedení ČEZ, který v závěru loňského roku očekával čistý zisk na úrovni mezi 65 až 75 miliardami korun. Čistý zisk přes 71 miliard korun očekává analytik Komerční banky Bohumil Trampota. Podle něj tak společnost splní své loňské cíle.

Čekání na dividendy

Zda firma v příštím týdnu oznámí i konkrétní návrh dividendy, je podle analytiků zatím nejasné. Nicméně pokud by ČEZ dal na dividendy 60 až 80 procent zisku, mohla by dividenda být asi 110 korun za akcii, řekl Trampota. To by znamenalo hrubý výnos asi 11 procent.

Reklama

Jaroslav Míl: Zestátnění části ČEZ je zbytečný krok. Cenu elektřiny to nesníží Leaders Proč se vláda rozhodla zestátnit výrobu elektřiny společnosti ČEZ? Podle Jaroslava Míla, bývalého šéfa ČEZ a také dřívějšího vládního zmocněnce pro jadernou energetiku, je pro Česko mnohem důležitější vytvořit nový design energetického trhu. A v rámci unie obhájit české zájmy. To prý vláda nedělá. Násilné přebírání sta procent části ČEZ vidí Míl jako zbytečné, možná dokonce jako zástěrku skutečných problémů. Ani pokud by stát svůj záměr dokončil, na cenu elektřiny pro spotřebitele to podle něj nebude mít vliv. Dalibor Martínek Přečíst článek

Podobnou výši dividendy očekává i Lávička. Možnou výplatu celého zisku by pak případně podle něj mohl navrhnout stát jako hlavní akcionář. V takovém případě by dividenda za akcii dosahovala až 140 korun. „Vzhledem k mimořádným daním však výplatu celého zisku neočekáváme," dodal Lávička.

Oproti předchozím zvyklostem ČEZ zveřejnil letošní výhled hospodaření už začátkem února, očištěný čistý zisk firma očekává v rozmezí od 30 do 40 miliard korun, upozornil analytik Fio Banky Jan Raška. Ziskovost ČEZ podle něj letos negativně zasáhnou regulatorní zásahy v podobě cenových stropů na silovou elektřinu a mimořádné zdanění, tzv. windfall tax.

Nečekejte, akcie ČEZ prodávejte, radí americká i polská banka Názory Akciím energetické společnosti ČEZ se daří. V minulém týdnu se jejich cena na pražské burze vrátila zpět nad psychologickou hranici 1000 korun. Ve středu se prodávaly až za bezmála 1070 korun, tedy nejdráže od loňského srpna. V pátek se ovšem propadly zpět mírně pod hranici 1000 korun, kde jsou i nyní, poté, co se klíčový menšinový akcionář podniku, uhlobaron Pavel Tykač, nechal slyšet, že česká vláda zřejmě ČEZ nezestátní. Tykač míní, že se ve Fialově vládě nakonec zřejmě nenajde nikdo, kdy by byl ochoten zaplatit reálnou cenu za zhruba 30procentní zbývající podíl. Lukáš Kovanda Přečíst článek

„Zejména existence windfall tax znamená citelný zásah do hospodaření, očekávaný meziroční pokles čistého zisku z cca 70 miliard korun na 30 až 40 miliard korun je výrazný," dodal Raška.

ČEZ patří k největším energetickým firmám v České republice. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.

Michal Šnobr: Postup státu při zestátňování ČEZ je absolutně skandální Politika Jsem strašlivým způsobem zklamán, že s plánem zestátnit nejhodnotnější část ČEZ zcela protizákonným způsobem přišla vláda, která by měla být konzervativní a měla by ctít hodnoty, jako je soukromý majetek či právní stát, říká menšinový akcionář polostátní energetické společnosti Michal Šnobr. Plán vlády nyní negovala legislativní rada vlády. Jak bude vláda dál postupovat, zatím není jasné. Podle Šnobra by zákon tak, jak je nyní připravován, stejně soudy zrušily. Dalibor Martínek Přečíst článek