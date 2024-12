Český průmysl stahuje dolů chabý výkon toho německého

Vývoj průmyslové výroby v Česku v říjnu zklamal. Meziroční propad o 2,1 procenta nikdo z analytiků oslovených agenturou Bloomberg nečekal, ve střední hodnotě expertních odhadů se počítalo s poklesem jen o 0,6 procenta. Tuzemský průmysl nadále stahuje dolů utlumený průmyslový výkon německé ekonomiky. Poměrně slabý je ale také objem domácích zakázek.

Průmyslové podniky reagují na slabou poptávku omezením objemu produkce a snížením její ceny. A to i přes mírný vzestup cen vstupů, způsobený zvýšením dodavatelských cen i růstem přepravních nákladů, například z důvodů stávek v přístavech. Ponižují si tedy své hrubé marže. Částečně také snižují stavy zaměstnanců, letos v říjnu meziročně o dvě procenta. Na slabém objemu nových zakázek má lví podíl zmíněná nepříznivá situace v Německu, ale také – v sektorovém pohledu – v automobilovém průmyslu.

České průmyslníky však zatím nepřechází určitý optimismus ve výhledu do příštího roku, a to přesto, že nejnovější šetření jejich nálady proběhlo již po zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Jím slibovaná cla přitom mohou českou ekonomiku – a český průmysl – poškodit prakticky nejvíce v EU, jak vypočítává říjnová studie Konfederace dánského průmyslu.

Průmyslníci zjevně předpokládají, že v tuto chvíli jsou podmínky v tuzemské výrobě tak nepříznivé, že jejich další zhoršení mají i přes zmíněnou hrozbu cel za méně pravděpodobné. Také evidentně předpokládají, že hrozba cel se nakonec nenaplní, nebo alespoň ne ve slibované výši a rozsahu.

