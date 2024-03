Lukáš Kovanda: Inflace dosáhla cíle České národní banky

Inflace v Česku výrazně klesá. Padají ceny zeleniny, a to nejen u zemědělců, ale už i v obchodech. Poprvé od roku 2018 je inflace přesně na cíli České národní banky (ČNB). A v rámci Evropské unie bylo podle všeho česká inflace v únoru šestá nejnižší, shrnuje čerstvá data Českého statistického úřadu ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Únorová míra inflace činí v Česku rovná dvě procenta v meziročním vyjádření. Poprvé od konce roku 2018 se tak míra inflace ocitá přesně na cíli ČNB. Od ledna 2019 včetně byla vždy nad ním.

ČNB přitom ve své prognóze, zveřejněné ovšem už před více než měsícem, předpokládá, že únorová inflace měla činit v meziročním vyjádření 2,8 procenta. Analytici oslovení agenturou Bloomberg počítali ve střední hodnotě svých aktuálních odhadů s údajem 2,1 procenta. Přesně dvouprocentní úroveň je tedy nižší, než čekala centrální banka i většina trhu.

Koruna však na nový údaj bezprostředně reagovala jen velmi mírný oslabením vůči euru. Nejde tedy o výraznější překvapení. Byť trh zjevně sází zase na o něco rychlejší letošní snižování úrokových sazeb ČNB, jehož tempo ovšem může tlumit z pohledu centrální banky až příliš slabá koruna.

Premiantem Visegrádu

Českou inflaci v únoru evidentně snižovalo to, že prodejci potravin v čele s řetězci konečně začali alespoň částečně promítat historicky zcela se vymykající zlevnění zemědělců, prakticky dvacetiprocentní, do koncových cen. Zatímco například zelenina v lednu meziročně zdražovala ještě o více než 13 procent, v únoru už meziročně zlevňovala o 0,1 procenta. Meziměsíčně pokles inflace tlumil růst cen pohonných hmot, jenž způsobil růst cen ropy na světových trzích a slábnutí koruny vůči dolaru.

Inflace v Česku je tedy v meziročním vyjádření za měsíc únor nižší než na Slovensku (nynější údaj Eurostatu ke slovenské meziroční inflaci, byť podle jiné metodiky, je 3,7 procenta), v Rakousku (Eurostat má za únor dokonce 4,2 procenta), v Polsku (odhad trhu dle Bloombergu je 3,2 procenta, výsledek bude zveřejněný až v pátek v tomto týdnu) i než v Maďarsku (tam již únorová inflace byla rovněž zveřejněna, činí 3,7 procenta).

V Německu dosahuje únorová inflace podle tamních statistiků 2,5 procenta a podle údaje Eurostatu 2,7 procenta. V celé eurozóně byla únorová inflace 2,6 procenta, jak plyne z aktuálních údajů Eurostatu. Inflace v Česku tedy je výrazně nižší než v celé eurozóně.

Podle všeho je únorová inflace v Česku šestá nejnižší v celé EU. Nižší ji v únoru měly zřejmě jen Lotyšsko, Itálie, Litva, Dánsko a Finsko.

Celoročně by inflace v Česku měla činit 2,2 procenta. Byla by tak v rámci EU podprůměrná i právě z celoročního pohledu.

