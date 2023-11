Karel Pučelík: Zničí Trump světový ekonomický systém?

Donald Trump a jeho tým by byli na případné druhé prezidentské období mnohem lépe připraveni, což ale nevěstí nic dobrého. Například ekonomické ochranářství může uštědřit tvrdou ránu ekonomice doma i v zahraničí.

Reklama

Aktuální boj o republikánskou nominaci působí o poznání podivnějším dojmem, než když v roce 2016 začínala éra Donalda Trumpa. Tehdejší kampaň budoucího prezidenta však byla výrazně omezenější a více amatérská než ta letošní. I když to tak možná nepůsobí, Trump se z průběhu té předchozí poučil.

Donald Trump v posledních dnech hlavně pobíhá po soudech a řeší hned několik politických i soukromých procesů. Přesto mezi republikánskými kandidáty vede a má dobře našlápnuto k tomu, aby dostal stranickou nominaci pro prezidentské volby, které se budou konat v příštím roce. Ačkoli hlasování v jednotlivých státech ještě nezačalo, zdá se, že myslí už na souboj s Bidenem a dokonce i na prezidentské úřadování.

Zdeněk Pečený: Ekonomické trable v uherském ráji. Před Maďarskem už jsou i Rumuni Názory Maďarský lídr Viktor Orbán nadále potvrzuje svoji dominanci na tamní politické scéně. Ekonomicky ale jeho „království“ ztrácí. Nedávno ho předstihlo i Rumunsko. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Je dobré podotknout, že se na to všechno nejspíš nepřipravuje přímo Trump osobně. Člověk jeho typu ostatně jistě nebude znamenitým strategickým ani jiným myslitelem. Podle dostupných informací však kolem sebe má rozsáhlý a dobře fungující tým, který se o budoucnost rád postará za něj. To, co aktuálně vymýšlí, ale bude pro západní svět dost možná noční můrou.

Ideová bída

Na začátku primárek z roku 2016 nebyl Donald Trump nijak zvlášť významným kandidátem. Prostořeký miliardář, celebrita, politická atrakce. Jeho kampaň byla omezená, a to jak zdroji, tak i personálem a politickým programem. Tehdy zvolil strategii lovu v bahýnku na dně, kritizoval domnělé elity a mainstream a využíval hněvu ve společnosti.

Seriózních politických nabízel pomálu. Vlastně mě žádný příklad nenapadá. I v našich končinách se hovořilo o tom, že chce zakázat muslimům vstup na půdu Spojených států, o monumentální zdi na hranicích s Mexikem, vše se dalo shrnout dnes již otřepaným populistickým heslem „Make America Great Again“.

Trump kupí chyby, které ho mohou oslabit v boji o Bílý dům. Orbána představil jako lídra Turecka Leaders Nejdříve zaměnil Hillary Clintonovou s Barackem Obamou. Pak prohlásil, že maďarský premiér Viktor Orbán je lídrem Turecka. V neděli zase špatně uvedl název města, ve kterém vystupoval. Americký exprezident Donald Trump má za sebou sérii chybných a kuriózních výroků, které mohou představovat problém pro jeho strategii v boji o návrat do Bílého domu, upozornil deník The New York Times. ČTK Přečíst článek

Když pak překvapivě, pro něho i pro zbytek Ameriky a světa, vyhrál primárky a následně i duel s Hillary Clintonovou, tak se tento ideový deficit ukázal v celé své velikosti. Když vstoupil do slavné Oválně pracovny, bylo jasné, že jeho administrativa na „stěhování vládní lodi o velikosti Titaniku“ nestačí, jak řekl BBC jeden ze členů Trumpova týmu Marc Lotter. Na průběhu volebního období to bylo znát, řadu věcí nedokázal dotáhnout, něco mu smetli ze stolu kongresmani, něco soudy. A mnohé z návrhů ani prosadit nešlo.

Trumpovi noví republikáni

Aktuální situace je na hony vzdálená tehdejšímu amatérismu. Trumpův tým nyní pracuje na plánu zvaném Agenda47 (protože by byl 47. prezidentem), na níž se podílí několik institutů , které mají pod palcem vesměs lidé z bývalé Trumpovy administrativy. Tito lidé jsou také připraveni v případě volebního úspěchu ihned naskočit do státních úřadů. Můžeme si však být jisti, že se nejedná o svědomité služebníky národa, ale spíše o cynické politické manipulátory. Ještě před odchodem z Bílého domu Trump podepsal exekutivní příkaz, který dovoloval vyhazovat vládní zaměstnance a nahrazovat je vlastními nominanty. Joe Biden ho sice zrušil, ale Trump se nechal slyšet, že opatření obnoví.

Různé návrhy se postupně dostávají na veřejnost. „Je tu padesát politiků, je tu padesát exekutivních příkazů a je tu 1 500 pozic, které plánuji obsadit,“ uvedl již zmíněný Lotter z America First Policy Institute. Některé plány jsou bizarní, jak se na Donalda Trumpa sluší. Například vznik jakýchsi „svobodných měst“ kde budou moci Američané žít bez byrokratických obtíží, nebo vyvážení bezdomovců do stanových městeček v poušti. Nechybí ani kulturní války. Třeba učitelé by měli předávat patriotismus, a naopak by ze škol měl zmizet démonizovaný „deep state“, jakési konspirační sdružení elit.

Dům po Ivaně Trumpové zeje prázdnotou. Extravagantní sídlo za půl miliardy ani po roce nikdo nechce Enjoy Extravagantní dům v New Yorku, který vlastnila bývalá manželka amerického prezidenta Trumpa Ivana Trumpová, je i po roce od jeho uvedení na realitní trh stále k dispozici, uvedl server CNBC. Realitní společnost Douglas Elliman za sídlo požaduje 22,5 milionu dolarů, tedy více než 520 milionů korun. A to realitka kvůli nezájmu o koupi cenu snížila o čtyři miliony dolarů. fry Přečíst článek

S exprezidentovým opětovným zvolením by patrně nadobro skončila éra republikánského Bushova nebo McCainova konzervatismu spojeného s liberální ekonomickou politikou. Trumpův konzervatismus se mísí s populismem a místy i s konspiracemi, své příznivce hledá i mezi dělnickou třídou a voliči, kteří dříve měli blíže spíše k Demokratické straně.

Ekonomická katastrofa

Ze všeho nejhorší jsou pro Ameriku i svět ekonomické návrhy. Donald Trump byl vždy příznivcem ochranářských opatření, cel a tarifů. Vzpomeňme na cla na ocel nebo čínské zboží. Za jeho prvního působení nebylo mnohdy daleko k vypuknutí ničivé obchodní války a USA kvůli jeho přístupu chudly.

Ve druhém období by však mělo být ochranářství i dvakrát tolik. Ochromení volného trhu je přitom to poslední, co dnes USA i globální ekonomika potřebují. „Přímé náklady by byly dost špatné, protože cla by fungovala jako daň pro spotřebitele a poškodila by většinu výrobců. Zároveň by však narušila vazby Ameriky s jejími spojenci a hrozila by destrukcí globálního obchodního systému,“ uvádí The Economist. Samozřejmě se nepočítá s podporou Ukrajiny, a na stole patrně je také možné omezení nebo úplné vystoupení z NATO.

Republikáni si musí dobře rozmyslet, koho do voleb nakonec vyšlou. Pokud se důležitých funkcí chopí Trumpova mašinerie, může to dost možná znamenat konec Republikánské strany, tak jak ji známe. Pokud vůbec taková partaj už dnes neexistuje jen v paměti Američanů.