Trump kupí chyby, které ho mohou oslabit v boji o Bílý dům. Orbána představil jako lídra Turecka

Nejdříve zaměnil Hillary Clintonovou s Barackem Obamou. Pak prohlásil, že maďarský premiér Viktor Orbán je lídrem Turecka. V neděli zase špatně uvedl název města, ve kterém vystupoval. Americký exprezident Donald Trump má za sebou sérii chybných a kuriózních výroků, které mohou představovat problém pro jeho strategii v boji o návrat do Bílého domu, upozornil deník The New York Times.

Trump při mítincích s voliči pravidelně poukazuje na vysoký věk současného amerického prezidenta Joea Bidena, s nímž by se v listopadu 2024 znovu mohl utkat. Hlavu státu zesměšňuje jako senilního člověka, který nemá ponětí o tom, co se kolem něj děje. Pomáhá mu v tom skutečnost, že 80letý Biden poměrně často pronáší nesprávné či nesrozumitelné výroky a někdy také při veřejných vystoupeních bojuje s rovnováhou.

Jenže 77letý Trump si za poslední týdny sám připsal několik podobných momentů. Prezident z let 2017 až 2021 je známý tím, že se nevyjadřuje jako většina politiků a při projevech ke stoupencům často improvizuje, aktuální série „přeřeků, zkomolenin a celkové nesrozumitelnosti“ je však podle NYT i při jeho rétorickém stylu mimořádným úkazem.

„Viktor Orbán, už jste o něm někdo slyšeli?... Je to lídr Turecka,“ uvedl minulé pondělí na mítinku ve státě New Hampshire, načež se záhy opravil. V neděli už Orbánovu zemi uvedl správně na první pokus, následně však naznačil, že podle něj Maďarsko sousedí jak s Ukrajinou, tak s Ruskem.

USA hrozí druhá světová válka

Během stejného vystoupení v Sioux City ve státě Iowa exprezident děkoval za podporu Sioux Falls, což je město v sousední Jižní Dakotě. Správný název dějiště shromáždění uvedl až poté, co mu napověděl jistý republikánský státní zákonodárce.

Deník NYT do svého výčtu zahrnul i kuriózní výroky z projevu v polovině září, při němž Trump těsně po slovech o „kognitivně oslabeném“ Bidenovi uvedl, že Spojeným státům hrozí „druhá světová válka“. Kromě toho mluvil o tom, že v roce 2016 ve volbách porazil exprezidenta Obamu, jakkoli jeho soupeřkou tehdy byla bývalá ministryně zahraničí Clintonová. Otázky vyvolávají také jeho nedávné výroky, že jeho příznivci nemusí chodit k volbám, nebo že islamisté z hnutí Hizballáh jsou „velmi chytří“.

Zda tyto momenty nějak souvisí s Trumpovým věkem, není jasné. Vývoje však již začali využívat jeho soupeři v prezidentských primárkách Republikánské strany.

„Tohle je jiný Donald Trump než v roce 2015 a 16... V roce 2016 byl odvázaný, bral zemi útokem. Teď je to prostě jiný člověk. A je to smutný pohled,“ řekl floridský guvernér Ron DeSantis, dříve považovaný za hlavního Trumpova vyzyvatele. Další kandidátka Nikki Haleyová o víkendu naznačila, že Trump už podle ní na vykonávání prezidentské funkce nemá. „Se vší úctou, já zmatená nebývám,“ řekla při vystoupení v Las Vegas.

Prozatím Trump zůstává neohroženým lídrem v poli uchazečů o republikánskou nominaci do nadcházejících voleb. Jeho náskok v celostátních průzkumech mezi republikány se pohybuje okolo 40 procentních bodů. Ve státě Iowa, kde v lednu začne cyklus stranických primárek, by jej pak podle nového průzkumu volilo 43 procent republikánů, zatímco Haleyová a DeSantis za ním shodně zaostali o téměř 30 bodů.