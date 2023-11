Zdeněk Pečený: Ekonomické trable v uherském ráji. Před Maďarskem už jsou i Rumuni

Maďarský lídr Viktor Orbán nadále potvrzuje svoji dominanci na tamní politické scéně. Ekonomicky ale jeho „království“ ztrácí. Nedávno ho předstihlo i Rumunsko.

Na první pohled vypadá Budapešť – hlavní město Maďarska – na počátku podzimu idylicky. Pod povrchem už to taková sláva není. Zatímco nad Budapeští slunce svítí, to stejné se nedá říci o maďarské ekonomice. Země se dlouho potýká s recesí, nejvyšší inflací v Evropské unii a nadále čelí ekonomickým problémům. Mezinárodní měnový fond ve své říjnové zprávě snížil výhled tamní ekonomiky. Namísto růstu o 0,5 procenta nyní očekává pokles o 0,3 procenta.

Nedávná data za loňský rok dokonce potvrdila, že – měřeno HDP na jednoho obyvatele v paritě kupní síly – maďarskou ekonomiku už předstihlo i Rumunsko. To s hodnotou 76,7 procenta unijního průměru předčilo Maďarsko o desetinu procenta. Vzhledem k tomu, že rumunská ekonomika má letos růst o dvě procenta, očekává se rumunský náskok se letos zvětší. Česko je na 91 procentech unijního průměru, Polsko na 79.

Negativní výhled

I ve srovnání se zbytkem Evropské unie je na tom Maďarsko tristně. Hůře jsou na tom pouze ekonomiky pěti zemí – Litvy, Chorvatska, Slovenska, Řecka a Bulharska. V čem naopak Maďarsko hraje v Evropě prim, je inflace. Ta v Maďarsku – stejně jako ve zbytku Evropy – klesá, ale po celou dobu současné inflační epizody tam zůstává nejvyšší. Inflace dosáhla vrcholu 25,7 procenta letos v lednu.

V září meziroční růst cen zpomalil na 12,2 procenta. Maďarsko má v současnosti od agentury Fitch úvěrový rating BBB s negativním výhledem. Fitch poznamenává, že prudké fiskální výdaje před volbami v dubnu 2022 a náklady na opatření na podporu energie vedly v roce 2022 k druhému nejvyššímu fiskálnímu deficitu ze všech zemí s ratingem EU.

Premiér bez konkurence

Viktor Orbán, který zemi jako premiér vede již od roku 2010, z růstu cen viní válku na Ukrajině a platí za největšího spojence Ruska v Evropské unii. Jeho strategie vychází a rok a půl od posledních voleb zůstává jeho popularita stabilní bez jakéhokoliv silného politického vyzyvatele na obrzou.

Po nedávných volbách v Polsku to vypadá, že Maďarsku v Evropě ubude spojenec. Kvůli rozdílnému pohledu na Rusku se tak už reálně stalo v loňském roce. Nová slovenská Ficova vláda možná nakonec nebude s Maďarskem držet partu tak, jak se čekalo. Za velkého kamaráda Orbána nedávno označil bývalý americký prezident Donald Trump, jen ho označil za vůdce Turecka.

Mladí Maďaři raději prchají

Maďarsko je dnes domovem 9,7 milionu lidí. To je stále o celý milion méně než v roce 1980. Maďarská ekonomika v polovině 80. let zhroutila, následně ve Východním bloku padl komunismus a Maďarsko tak ztratilo mnoho svých trhů ve střední a východní Evropě. Mnoho továren bylo uzavřeno a do roku 1993 bylo 800 tisíc Maďarů nezaměstnaných, což jich spoustu přinutilo k emigraci.

Spousta mladých Maďarů nesouhlasících s politickými poměry v zemi odjíždí i dnes raději do zahraničí. „Je to jako klasická diktatura,“ říká mi maďarský kamarád žijící v Londýně, který návrat „domů“ rozhodně neplánuje. „Hraj podle jejich pravidel a budeš žít v klidu a bohatství, opovaž se s nimi ale nesouhlasit a je s tebou konec.“