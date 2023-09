Karel Pučelík: Našli američtí republikáni „nového Trumpa“?

V průzkumech před republikánskými primárkami se takřka z ničeho nic na předních příčkách objevuje jméno miliardáře a biotechnologického podnikatele Viveka Ramaswamyho, který se prezentuje jako Trumpův skandály nezatížený dědic. Třeba skončí jako jeho viceprezidentský kandidát. Pro USA by však jeho úspěch byl znepokojující, pro Evropu špatný – a pro Ukrajinu dost možná katastrofální.

Boj o republikánskou prezidentskou nominaci má vcelku nečekaného výrazného hráče. Je jím osmatřicetiletý miliardář bez větších politických zkušeností, který se v úvodu kampaně v amerických médiích ani nedostával do užšího výběru favoritů. Nyní se však Vivek Ramaswamy v některých průzkumech pohybuje i na druhém nebo třetím místě a dostává se mu velké pozornosti. Do americké politiky ale nic moc nového vlastně nepřináší.

Mistr sebepropagace

Vivek Ramaswamy je tak trochu amerických Rishi Sunak. Narodil se v roce 1985 v Cincinnaty ve státě Ohio indickým imigrantům. Jeho matka byla geriatrickou psychiatričkou a otec pracoval v gigantu General Electric jako inženýr a patentový právník. Vystudoval biologii na Harvardu, ale už tehdy se zajímal o politiku, hlavně z libertariánských pozic, a také o rap. Tyto dva zájmy dokázal dokonce spojit dohromady, a i dnes se nebojí zarapovat i na politickém mítinku.

Ramaswamyho pozdější kroky vedly mezi investice a biotechnologie. Zbohatl na farmaceutické společnosti Roivant Sciences, jejíž strategií bylo od větších firem nakupovat patenty na léky ještě ve stádiu vývoje a proces následně dokončit a přípravek uvést na trh. Prostřednictvím firmy například získal stamiliony na lék proti Alzheimerově chorobě, který ale nakonec neprošel přes klinické testy.

„Připomíná vám někoho? Stejně jako Elizabeth Holmesová, absolventka Stanfordovy univerzity, která je ve vězení za podvod na investorech se svou zbytečnou společností na testování krve, se i Ramaswamy objevil na obálce časopisu Forbes,“ píše o eskapádě britský deník The Guardian „First Edition (ranní newsletter deníku – poznámka autora) nenaznačuje, že by se prezidentský kandidát dopustil trestného činu podvodu, ale že má stejný talent pro sebepropagaci jako Holmesová,“ upřesňuje. Možná na tom něco bude. Kdyby to Holmesová zkusila v politice...

Znepokojující názory

V celonárodní a potažmo globální politice byl Ramaswamy ještě nedávno prakticky neznámý. Zkušenosti z volených funkcí nemá. Větší pozornosti se mu dostalo před dvěma lety, kdy vydal bestseller Woke s.r.o.: Uvnitř korporátního podvodu se sociální spravedlností v Americe (Woke, Inc: Inside Corporate America’s Social Justice Scam), ve kterém se vymezoval proti rozsáhlému státu, navrhoval zrušit řadu podle něho zbytečných úřadů, označil klimatickou změnu za hoax a odmítl pozitivní diskriminaci.

Do kampaně tedy pochopitelně vstoupil jako konzervativec a ekonomický liberál a zařadil se do zástupu kandidátů, kteří se snaží převzít Trumpovy voliče, ale zároveň exprezidenta příliš nekritizovat. Mnozí kandidáti jsou k Trumpovi a hodnocení jeho soudních problémům rezervovaní, přičemž Ramaswamy ho přímo bránil a dokonce v reakci navrhl úplné zrušení FBI.

Překvapivý výrazný kandidát tak do americké politiky nepřináší nový vítr, ale pokouší se prezentovat jako mladší a soudními skandály nezatížená verze Donalda Trumpa. V mnohých ohledech jsou jeho názory ještě extrémnější – zrušil by například progresivní zdanění a na americko-mexickou hranici by rovnou poslal vojáky.

Velmi problematické je jeho nahlížení na zahraniční politiku. Podobně jako mnozí další republikáni považuje za hlavní hrozbu amerických zájmů Čínu. Bagatelizuje také válku na Ukrajině, přičemž zašel ještě dál než Ron DeSantis (ten ji nazval „teritoriální šarvátkou“). V případě vstupu do Bílého domu by prý byl ochoten obětovat Ruskem okupovaná ukrajinská území, blokoval by vstup země do NATO a zrušil protiruské sankce. V zahraniční politice se prý inspiruje Richardem Nixonem a politikou détente. Rusko by vtáhl zpět do hry, aby se Spojené státy mohly zaměřit na čínskou hrozbu.

Trumpův soupeř nebo spojenec?

Republikánské primárky nyní připomínají závod Formule 1, kdy první jezdec krouží osamocený půl okruhu před pronásledovateli, kteří prakticky jen čekají na nějakou chybu nebo technickou závadu. Trump v průzkumech i po sérii obvinění dostává kolem padesáti procent, DeSantis a Ramaswamy ani ne dvacet, takže je otázkou, zda taktika exprezidentových vyzyvatelů vůbec ještě může fungovat.

Deník The Telegraph spekuluje, že by Ramaswamy mohl být v případě Trumpova odsouzení nasazen jako jemu a jeho voličům blízký náhradník. Cesta k moci ale nemusí vést jen přes tuto eventualitu, Ramaswamy by se totiž mohl stát i Trumpovým spolukandidátem na viceprezidenta nebo případně získat jiný vlivný post v nové administrativě. Tuto myšlenku umocňuje i fakt, že ho samotný Trump označil jako vítěze první debaty.

Minimálně však Ramaswamy usiluje o lepší výchozí pozici pro další volby, což se mu daří. Z neznámého a trochu podivného outsidera má našlápnuto mezi republikánskou smetánku. Nutno dodat, že úspěch mladého populisty s poměrně extrémními názory vypovídá o „staré dobré straně“ samotné mnohé.