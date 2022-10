Jana Havligerová: Svoboda versus Hřib. Mač, ve kterém na vítěze radši nesázejte

Vydírají pražští Piráti v čele s dosluhujícím primátorem Zdeňkem Hřibem vítěze komunálních voleb – uskupení Spolu vedené Bohuslavem Svobodou? Odpověď může znít ano, a stejně dobře i ne. Vybrat si může každý podle svého gusta. Tak si shrneme si fakta.

Reklama

V potaz vezmeme počty a „vládní půdorys“, kterým se zaklínají obě strany sporu. Spolu získalo v 65členném zastupitelstvu devatenáct mandátů. Piráti budou mít třináct zastupitelů, STAN pět. Pro vytvoření většinové vlády je v hlavním městě potřeba minimálně třiatřicet zastupitelů, koalice složená z výše jmenovaných by se tedy mohla opřít o pohodlnou většinu.

Politický diář Jany Havligerové: Bez Babiše je ANO jak chromá kobyla Názory Předseda Andrej Babiš má covid, ANO kvůli tomu opět odkládá rozhodnutí jakého a jestli vůbec pošle kandidáta do prezidentského klání. Původně měla být nejpozdějším termínem středa 26. října, nově by to mělo být pondělí 31. října. Není vůdce, není rozhodnutí. A není to už jedno? Jana Havligerová Přečíst článek

Piráti – při pohledu na vládní půdorys – vlastně skončili druzí na pásce a jsou jistě přesvědčení, že neprohráli o tolik, aby s nimi vítěz mohl jednat z pozice síly. Oklikou to řekla pirátská vyjednávačka Komrsková: „Když má někdo primátora, tak má právo veta. Nedokážu si úplně představit, že by měl někdo většinu v radě, primátora a silné gesce,“ prohlásila.

Bídná nabídka vítěze voleb

Vítězná koalice, respektive ODS, nabídla Pirátům v budoucí pražské vládě tři posty, jeden z nich by byl první náměstek primátora. To není moc velkorysá nabídka. Bez Pirátů koncept „vládní půdorys“ možný není, a ti logicky nehodlají být ve vedení Prahy jenom do počtu. Tak se pro jistotu pojistili. S Čižinského Prahou sobě, která disponuje jedenácti mandáty, uzavřeli dohodu a nyní se při vyjednávání ohánějí čtyřiadvaceti hlasy. Což je stejný počet, jaký dají dohromady Spolu a STAN.

PODCAST Realitní Club: Nejvíc mi na pražském územním plánu vadí, že má na sobě čtverečkovanou síť, říká architekt Jan Kasl Reality Znáte ty čtverečkované sešity, říká v novém podcastu Realitní Club Jan Kasl, architekt a bývalý primátor Prahy. Nový územní plán, který se již deset let tvoří, podle něj přesně tak vypadá. „Čtvereček na územním plánu, to je sto krát sto metrů. V tom čtverečku je zanesená průměrná výška budov, které se tam mohou stavět,“ říká. Dalibor Martínek Přečíst článek

Reklama

Stanaři jsou ochotni kooperovat jak se Svobodou, tak s Hřibem. Jazýčkem na vahách ale nejsou. Ani jejich pět zastupitelů nestačí k tomu, aby s nimi buď Spolu, nebo Piráti společně s Čižinským dali dohromady potřebnou většinu hlasů. Možnost, že by se na pražském vládnutí podílela také Praha sobě, by ovšem z uskupení Spolu rázem učinila nahého v trní. A to i v případě, že by se primátorem stal Svoboda.

Koalice s ANO? Rána pod pás

Je to pěkná šlamastyka. Nejspíš s jistou mírou pobavení se na ni z povzdálí dívá ANO. Babišovo hnutí má k dispozici čtrnáct křesel, uskupení Spolu by s anoisty dalo dohromady jen vachrlatou většinu třiatřiceti hlasů. Navíc, symbolem pro onen nezbytně nutný hlas by se pro odpůrce takového spojenectví stala anoistika Radmila Kleslová, bývalá pracovnice komunistické rozvědky. Ohání se sice negativním lustračním osvědčením, ale…Pakt s pražským ANO by pro voliče ODS, TOP09 a KDU-ČSL, tedy uskupení Spolu, byl minimálně ránou pod pás.

Dalibor Martínek: Tanec kolem pražského magistrátu. Napínavý příběh zakázané lásky mezi ODS a ANO Názory Výsledky prvních jednání kolem nového složení pražské rady jasně ukazují, že vše směřuje ke spojení ODS a ANO. Z hlediska matematiky by to dávalo smysl, devatenáct a čtrnáct zastupitelů, to je v 65tičlenném zastupitelstvu většina s číslem 33. Je to většina o jediný hlas. Což nevypadá jako příliš pevná většina. Nicméně, když vládu, v tomto případě nad Prahou, vytvoří místo pěti stran jenom dvě, mohlo by to být pevnější. Dalibor Martínek Přečíst článek

Oficiální vyjednávání koalice Spolu s Piráty je na mrtvém bodě. Z toho jak dosud vypadalo, prosakovaly jen kusé informace. Jedno je ale jisté. Velká výhrady, ne-li nedůvěra, existují především vůči osobě Svobody. Důvody nejsou zcela zřejmé, možná ho ale dobíhá minulost. Píše se rok 2010, komunální volby v Praze vyhrála TOP09 v čele s exguvernérem ČNB Tůmou. Povolební jednání vedla s ODS. Ta tehdy poprvé od roku 1994 skončila druhá na pásce, i tehdy ji vedl Svoboda.

Kudy chodil, prohlašoval, že lídr TOP09 je pro něj natolik seriózní člověk, že by s ním šel v Americe i krást koně. Jak dodával, je to největší lichotka, protože v Americe byl za krádež koní trest smrti. Že to byl popletený kompliment, nechme stranou. Stejně nic neznamenal. Svobodova ODS se dohodla s ČSSD, třetím na pásce a pro více než následující rok vítěze voleb z pražské rady vyšachovala. To se v politice nezapomíná