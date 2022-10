Politický diář Jany Havligerové: Bez Babiše je ANO jak chromá kobyla

Předseda Andrej Babiš má covid, ANO kvůli tomu opět odkládá rozhodnutí jakého a jestli vůbec pošle kandidáta do prezidentského klání. Původně měla být nejpozdějším termínem středa 26. října, nově by to mělo být pondělí 31. října. Není vůdce, není rozhodnutí. A není to už jedno?

Reklama

Premiér Petr Fiala je nadmíru opatrný. Vzal na vědomí, že dál platí nominace Petra Hladíka na křeslo ministra životního prostředí, nehodlá ale nabídnout prezidentovi šanci, aby si pohrál s vládou. Takže vyčká, jak se situace kolem brněnského lidovce vyvrbí. Uvolněný post prozatím obsadí šéf KDU-ČSL, ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka. Proč ne. Fakticky budou rezort řídit jeho lidovečtí bratři. Náměstek David Sury, přímo odpovědný za životní prostředí, a nepřímo šéf poradců, exministr životního prostředí Libor Ambrozek. Prezidentský mandát končí Zemanovi napřesrok v březnu. To Jurečka vydrží.

Piráti, respektive člen jejich strany Zdeněk Hřib, se rozhodli kalit v Praze vodu. Zdatně přitom sekunduje Jan Čižinský, který s uskupením Praha sobě prodělal v boji o magistrát kalhoty. Společně si stůj co stůj chtějí vydupat funkce ve vedení hlavního města. Jistě, ovládat metropoli znamená v politice totéž, co ulovit trofejní kus. Navíc, v tomto volebním období se v metropoli bude otvírat Dvorecký most, propojí Podolí se Zlíchovem, a Štvanická lávka, spojující pro pěší a cyklisty Karlín a Holešovice. Prahu čeká i tramvajový boom, na konci příštího roku má být hotová třeba trať Divoká Šárka – sídliště Na Dědině. Na fotografiích ze slavnostního přestřihávání pásek to přeci politikům tak sluší. Kdo si při jejich prohlížení ještě vzpomene, že je to spíš zásluha vedení Prahy z doby primátorky Adriany Krnáčové…

Politický diář Jany Havligerové: Co politik, to náměstek. Když ne teď, tak příště Názory Fialově vládě se skoro podařilo opravit zásadní chybu českého volebního systému – nutnost skládat koaliční kabinety. Jana Havligerová Přečíst článek

Politický diář Jany Havligerové: Stropnický prezident? Zatím sonduje, co by bylo kdyby Názory Exministr obrany Martin Stropnický, momentálně ambasador v Tel-Avivu, se prý poptává, zda by se v případě nezvolení hlavou státu mohl vrátit na post velvyslance v Izraeli. Tak pokud se Andrej Babiš ještě nerozhodl, kdo by byl tím pravým kandidátem za ANO na funkci prezidenta, dovolím si připomenout, že na ambasádě ve Finsku je Adam Vojtěch. Je to taky fešák jako Stropnický, bonusem navíc by bylo, že je jisté, jaká žena by v případě jeho úspěchu zaujala místo první dámy. Hlavní ovšem je, aby Babiš při tom přebírání možných uchazečů nepřebral. Jana Havligerová Přečíst článek