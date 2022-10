Politický diář Jany Havligerové: Týden plný vášní. Zeman, Paroubek, Hřib a ti další

Tradičně největší politické vášně rozvířilo udílení státních vyznamenání. Metály teď nechme stranou, a stejně tak malicherné chování prezidenta. Zatímco Hrad žil přípravami na slavnostní večer, v zemi spontánně vypukla ostrá soutěž, kterou můžeme nazvat třeba „K Zemanovi nepojedu, k Zemanovi nepůjdu“.

Protože její přesná kritéria nebyla předem dána, vítěz a další v pořadí budou, za dohledu notáře, vylosováni. Výsledková tabulka bude zveřejněna na nejbližších schůzích dolní a horní komory parlamentu.

Expremiér Jiří Paroubek, bývalý předseda hned dvou politických stran, promluvil na páteční protivládní demonstraci v Praze. Za své vystoupení to hned schytal zprava i zleva, od bývalých i současných politiků. Půlka Václavského náměstí plná lidí, a bez létajících vajíček. No kdo z vás to má?

Podle exministra financí Ivana Pilného by to nejhorší, co by se mohlo Pražanům stát, bylo, kdyby se Piráti dostali do koalice, která bude metropoli vládnout. Především kvůli tomu, že jejich lídr Zdeněk Hřib „je naprostý sociopat, který hraje na vlastní PR“. Šest ze šesti poradců dosluhujícího primátora zaměstnaných na plný úvazek, možnost naznačenou Pilným kategoricky popírá.