Fialův kabinet slibuje nevídané výkony

Politici vládních stran si zpočátku týdne zahráli štronzo, možná i přemýšleli, jestli náhodou nemají promazat sociální sítě. Brzy se však vzpamatovali, překvapení z amerických voleb opadlo a domácí chaos pokračoval. Premiér ohlásil schválení důchodové reformy, podle něj nejdůležitějšího zákona celého volebního období. Kvůli ní by lidé měli, jak řekl předseda vlády, Fialu a spol. znovu volit, když zvítězí Babiš, reformu penzí zruší. To už byl ale pátek, takže pěkně popořadě.

Institut Václava Klause se z výsledku amerických prezidentských voleb raduje, v případě demokratů jde podle vydaného prohlášení o „porážku světa politické korektnosti, přetvářky, potlačování svobody projevu či elitářského sociálního inženýrství.“ Samotný Klaus pak přidal osobnější kritiku Evropy. Za absurdní nesmysl třeba označil fakt, že dnes je v Evropě celá řada ministryň obrany. Na to lakonicky reagovala Jana Černochová: „Nežijeme ve středověku, ale v rovnoprávném světě. A já rozhodně kvůli názoru pana prezidenta podprsenku pálit nehodlám.“

Koalice Spolu spustila předvolební kampaň, má být bilancí toho, co vláda dokázala, jednotícím heslem je 'Spolu děláme, co je třeba'. Například: „Naše vláda snížila deficit o 180 miliard korun, systematicky pracujeme na tom, abychom opravili dlouhodobě špatné hospodaření země po předchozích vládách a zároveň dostatečně investovali do budoucí prosperity,“ chlubí se na billboardu Fiala. Na první dobrou není těžké si všimnout, že to jaksi nesedí. „Pan premiér předjímá, jak by podle dosud neschváleného návrhu rozpočtu mělo dopadnout hospodaření státu ke konci příštího roku, kdy vládnutí nynějšího kabinetu skončí,“ uvedla mluvčí kabinetu Ješátková na pravou míru tvrzení z billboardu. Výkony Fialova družstva, zdá se, budou napřesrok ohromující.

Jihomoravský kraj si zvolil své vedení, Grolichova jedenáctka začala úřadovat. Prvnímu setkání nových zastupitelů předcházel protest zhruba stovky voliček. Ty před budovou krajského úřadu upozornily na fakt, že v krajské radě není žádná žena, funkce ve vedení třetího nejlidnatějšího kraje si rozdělili pouze muži z koalice Spolu a hnutí STAN. Lidovec Grolich na protest reagoval při zkušebním hlasování. Kdo je pro, aby bylo v politice více žen,“ zeptal se. A sám si odpověděl. "Vidím, že většina jste pro, tak se to ve svých stranách vezměte k srdci." Vyřízeno.

Práti mají od víkendu nového předsedu, stal se jím Zdeněk Hřib. Bývalý pražský primátor, dnes náměstek primátora. Bezprostředně po jeho zvolení ohlásili odchod ze strany některé známé figury. Dokonáno jest.