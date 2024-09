David Ondráčka: Zemanův středoevropský summit autokratů

Bývalý prezident Miloš Zeman oslavil 80. narozeniny, ale byl to spíš středoevropský politický summit, pohled do temné budoucnosti a jakýsi teambuilding příští vládnoucí kliky v Česku. Tyhle sešlosti už za rok můžeme vídat pravidelně, a ne u kmotra Hrdličky v hotelu na Hluboké, ale v Kramářově vile při oficiální akci premiéra. Současná Fialova vláda svým váháním, neplněním slibů a v mnoha oblastech neschopností, otvírá vládní bránu naplno této partě populistů, autokratů a kleptokratů. Pro naše politické srnky to byla jasná zpráva: uč se tady přímo od mistrů: Orbán, Fico, Zeman, Klaus a Vučič, a nová třída autokratů tě pak vezme ke svému stolu.

Nepochybujme, že se ta parta mezi sebou učí velmi rychle, a své lekce předává učedníkům. Učí je, jak moc uchopit a hlavně ji už nepustit. Dobře ví, jak obsadit instituce a podemlít právní stát, jak nastavit penězovody a zároveň zůstat beztrestný, jak kooperovat s mítní oligarchií. A taky jak vyděsit anebo si koupit voliče, aby už pak volby byly spíš jen formalita. A všechny ty naše politické srnky u toho chtějí být, aby jim místo u krmelce neuniklo. Chtějí se učit ty lekce od mistrů, jako jsou Orbán, Fico a u nás Zeman a Klaus. Můžeme se tomu smát, dělat vtipy, ale o víkendu to byl pohled do blízké a dost skličující budoucnosti. Pohled na možnou nastupující politickou dystopii nebyl vůbec příjemný. Přesto je ještě rok a dá se s tím něco dělat.

Sestava summitu

Tento summit měl parametry prakticky středoevropského politického setkání na nejvyšší úrovni. Faktičtí lídři Maďarska Orbán a Slovenska Fico, a k nim prezident Polska Duda, Slovenska Pellegrini i Srbska Vučič, doplněný exprezidenty Česka. Prostě státnická akce, ochranky, recepce, diplomaté, zájem médií. Překvapilo mě, že dorazil i Vučič, autoritářský a silně proruský prezident Srbska. Názorově sem samozřejmě patří, ale svou účastí z toho udělal víceméně úplně regionální event.

Svým způsobem lídři Maďarska a Slovenska poslali vzkaz i Evropě a Bruselu. Už za rok budeme mít v klubu i Česko a postavíme Visegrad bez Polska. Chceme si dělat v našich zemích, co chceme. To je náš zájem, to je naše suverenita, jak na vlastním dvorku šafaříme, do toho nikomu nic není. A vy bruselští byrokraté posílejte EU fondy a neřešte nějaké právní státy. My vás budeme dál kritizovat, protože potřebujeme terč a nepřítele, na koho hodit naše domácí průšvihy. Veřejnost to zbaští.

Politická oslava s příchutí veksláctví

Celé toto politické a mediální představení se odehrávalo v hotelu na Hluboké, který vlastní šíbr a kmotr Hrdlička. To je jen dokreslení veksláckého módu a Zemanova odkazu, ten bude jednou zoprazen s flaškou, cigaretou a obklopený Nejedlým a Mynářem. A hlavně už to nikomu nevadí. Nevadí to prezdentům, ani premiérům, žádné skrupule, váhání, vše je ok. Můžeme si dělat co chceme, tyto země už jsou naše a nic s tím neuděláte.

Co chce Babiš?

Samozřejmě na akci byla celá sestava ANO, v čele s Babišem. Co on vlastně od takových sešlostí chce? Myslím, že dobře ví, že účastí na takové Zemanově akci hlasy svých voličů neztratí, spíš naopak. Aktuálně je ANO tak dominantní silou, že pokud neudělá velkou chybu, jasně volby vyhraje a bude si vybírat koaličního partnera. A že bude zájemců plno, obávám se. Den po volbách se otočí a všechno bude jinak.

Babiš to chápal byznysově, transakčně, ostatně jako velkou část svého působení v politice. Proto tam vzal svou pravou ruku Tunde Bartha (která mu byla po boku na Úřadu vlády), a teď dělá business development pro Agrofert. Byznysové a dotační zájmy na Slovensku, Maďarsku, ale i v tom Srbsku a na Balkáně jsou pro holding zajímavé. Možná to byl i vzkaz ostatním oligarchům, budu rozdávat karty.

KlauZeman se nevzdává

Pro českou společnost je tragické, že i po 35 letech dva dinosauři Zeman a Klaus pořád ovlivňují českou politiku. Jejich vlak už dávno odjel, ale pořád se drží a dostávají prostor. Hrají jakési zakulisni lobbisty, kteří formují partnerství. Využívají svou zkušenost a politické nováčky si vodí, tvarují a dávají dohromady. A mnozí se k nim stále lísají a věří, že jim tento dvůr bývalých králů něco přinese. Působí to trapně, ale tak to v našem Kocourkově běhá. Poučme se z této sobotní sešlosti a začněme něco dělat, ještě ten prostor je, možná.