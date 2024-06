Dalibor Martínek: Vysvědčení vlády? Lepší než fotbalisté to nebude

Takže jeden po druhém. První je samozřejmě premiér, Petr Fiala. Pro Ukrajinu udělal nejvíc ze všech premiérů Evropské unie. Zorganizoval cestu do Kyjeva, za prezidentem Zelenským, jako úplně první premiér ze zemí EU.

Jenže, Fialovi utekla domácí politika. V době vysoké inflace a drahých energií nechal krvácet české domácnosti i český průmysl. Nijak se k tomu nepostavil, nechal to za sebe řešit vždy někoho jiného, ministra průmyslu nebo ministra sociálních věcí. Na ty ještě přijde řeč. Výsledkem byly demonstrace na pražských náměstích. A když na ně přijeli z regionů frustrovaní lidé, premiér se jim do očí vysmíval a nazýval je extremisty. Tady si rozhodně nezapsal dobré body.

Pokud chtěl razit nějakou tvrdou ekonomickou strategii, měl ji nastolit. Ať už by to bylo cokoliv, vyšší daně pro toho či onoho, prostě cokoliv. Jenže Fiala nechal kutit svou takzvanou tvrdou linii zástupce pěti stran, včetně levicových Pirátů, a vznikl z toho mišmaš, kterému nerozuměli ani voliči konzervativních stran, ani těch levicově smýšlejících. Celé to Fialovi nějak ujelo pod rukami.

Celkové hodnocení na konci školního roku: 4. Pětka to není jen díky Fialově dobré, proevropské politice.

Vít Rakušan, první místopředseda vlády. Tomu se stal průšvih s filozofickou fakultou. Nebýt toho, jistě by se jako zdatný řečník dobře promluvil při dalších volbách opět do sněmovny. A to přesto, že někteří lidé z jeho strany/nestrany, nazývající se Starostové, jsou aktuálně obviněni v různých korupčních kauzách. Skoro to vypadá, že se ze STAN stal jakýsi výtah k moci a k úplatkům. To ovšem bude muset ještě posoudit policie, řízená Rakušanem. Známka na konci roku? Za mluvení jednička, za výsledky možná ne pětka.

Marian Jurečka, šéf Lidovců, se v tom trochu koupe. Preference strany jsou pod bodem mrazu, a on má přitom na starost důchodovou reformu, nejtěžší úlohu pro každou vládu. Co s tím? U Jurečky v kabinetě si s tím jistě každý den lámou hlavu. To, že se na konec dohodl s šéfem odborů Středulou na navýšení platů pro některé státní zaměstnance o patnáct procent, vysoko nad inflaci, by mu mohlo zachránit politický krk. Aspoň tak si to možná myslí. Upřímně, spíš ne. Známka? 4.

Ivan Bartoš, další průšvihář vládní partičky. Mnoho zahraničních „poznávacích“ výjezdů, ale skutek utek. Od Bartoše se toho moc nechtělo, hlavně aby jeho poslanci správně ve sněmovně zvedali ruce. To dělali. Z progresivní levice se ovšem stal estabilishment, který se začal vnitřně rozkládat. Z hlediska výkonů je nejhorší implementace stavebního zákona, který měl zjednodušit a zrychlit výstavbu v Česku. Po dvou a půl letech je výsledek nic, jen řeči. Bartoš 4-, pětka to není jen za to, jak dokáže všechno okecat.

A teď už v rychlosti, protože moc víc tváří této vlády si málokdo vybaví. Ví vůbec někdo, že Vlastimil Válek je místopředsedou vlády? A za jakou stranu? Překvapení, je to TOP 09, Kalouskův projekt. Válek je ministr zdravotnictví z Brna. Doktory naštval, když jim chtěl přidat jen 8,6 miliardy na platech. Hrozili loni stávkou. To lze doktoru Válkovi spíše přičíst k dobru, že nezvládl vyhádat na vládě víc pro doktory. Ne že by to byl nějaký politický lumen, ale jeho neschopnost ukojit nenajedené doktory mu zvedá hodnocení opět na čtyřku.

Zbyněk Stanjura, šedá eminence ODS a ministr financí, to už se jeden musí skutečně pousmát. Skládá úsporný rozpočet, a zasekne za rok 2023 sekeru ve výši 288 miliard korun. Cože? To je ten vlčák nad českými financemi? Měl by osobně ze svého, ne z erárních náhrad, se na splácení této cifry podílet. Je těžké mu nedat pětku.

Jana Černochová jako ministryně obrany posílá sice na Ukrajinu ojetou výzbroj, což je dobře, ale měla by si vyřešit své osobní problémy s šéfem generálního štábu Řehkou. A ne je veřejně ventilovat a tím poškozovat obraz České republiky ve světě. Víc než na čtyřku to letos nebude.

Pavel Blažek, další Brňák ve vládě, umí chodit zadními chodbičkami, takže jakou pozitivní změnu přinesl této zemi, je těžké říci. Kromě toho, že má tendenci zasahovat do personálního obsazení důležitých justičních orgánů, kam by neměl strkat svůj nos. Trojku si nezaslouží.

Jan Lipavský, ministr zahraničí, na kterého si zasedl bývalý prezident Zeman, což mu o jeden stupeň zvyšuje hodnocení, nemá na hlavě žádné veřejně známé máslo. Zastává se Ukrajiny, Izraele, je konstruktivní, vlastně dokonalý úředník. Na jedničku to ještě není, chce to víc charizmatu, ale zatím nejlepší známka.

A teď v ještě větší rychlosti. Jozef Síkela, ministr průmyslu za STAN. Čert ví, kde ho našli, ale možná je to budoucí eurokomisař. Čtyři mínus. Za erární peníze si objel celý svět, když sháněl plyn pro Česko, ale energetická krize mu proběhla mezi prsty. A Češi to tvrdě zaplatili. Možná hlavní strůjce inflace.

Martin Kupka, ministr dopravy, se chlubí kilometry nových dálnic, které ovšem byly schválené před jeho nástupem. Zdražil dálniční známu, bod dolu. Ale jinak milý, vlaková neštěstí mu nepřipisujme, trojka.

Mikuláš Bek, pan modrý majáček, kterého teď vláčí jeden velký web po svých stránkách za všechno své papalášství. Budiž mu k dobru, že ho Zeman nechtěl zvát na Hrad. I když, teď to vypadá, že možná Zeman věděl něco, co mi ostatní ještě ne. Bez hodnocení, mimo stupnici. Marek Výborný za zemědělství, další lidovecký ministr v tomto oboru, který by si za dotace pro sedláky nechal uříznout ruce. Pardon, to ne. Něčí jiné ruce, aby krev tekla z cizího.

Petr Hladík, další týpek z Brna, nevím, jestli to něco znamená, který je ve vládě za životní prostředí, by také chtěl rozdat hodně cizích peněz lidem, kteří vlastní dům. Na rekonstrukce. Aby se ty peníze na ekologii prostě nějak „rozfrcaly“.

No a nakonec je tady taková divná čtyřka, takže schválně anketa, kdo správně určí, jaké ministerstvo kdo vede. Já to nevím. Martin Dvořák, Marek Ženíšek (to je nějaký fotbalista? Slyšel o něm někdo někdy?) Martin Baxa a Michal Šalomoun. To se vážně těžko hodnotí. Tak maximálně ještě o Baxovi víme, že nám zařídil zdražení televizních poplatků, takže pět mínus. Ostatní kolegové, nehodnoceni.

Celkové vysvědčení není čistá pětka, ale přestože nejsme nějací Babišovci, tak by to chtělo do příštího ročníku, předvolebního, hodně zabrat. Aby tady nebyli propadlíci.