Dalibor Martínek: Takové malé, nezajímavé volby. Nakonec z toho bude masakr

Michal Šmarda položil svou funkci předsedy Sociální demokracie. V důsledku špatných volebních výsledků do krajů. Jeho strana získala v místě, kde starostuje, v Novém Městě na Moravě, respektive v kraji Vysočina, pouhých 2,5 procenta hlasů. To je celkem dobrý důvod k rezignaci.

„Bylo by dobře, aby pozici převzal někdo jiný,“ řekl Šmarda v rozhovoru CNN Prima News.

Případ Ivana Bartoše je dobře znám. Jeho strana vyhořela ve všech krajích této země. Lidé mu sečetli zpackanou digitalizaci stavebního řízení. Bartoš rezignoval na post šéfa strany. Piráti patrně zůstanou ve vládě. Nyní se ve straně odehraje „mytí hlav“, hledání nového šéfa. A celkově frustrace.

Asi ještě celý rok zůstanou ve svých ministerských funkcích vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš, ministr zahraničních věcí Jan Lipavský, i Michal Šalomoun. Který před deseti lety v Třebíči kopal za Věci veřejné, politický vehikl Víta Bárty. Nyní je ovšem ministrem za Piráty. Ministrem čeho, těžko říct.

Soupeř pro Jurečku

Velké věci se budou dít i u Lidovců, kteří jsou nyní podle průzkumů pro sněmovní volby pod čárou ponoru. Lidovec Jan Grolich v Jihomoravském kraji zválcoval, co šlo. Dostal téměř 47 tisíc preferenčních hlasů, a řekl si tím o větší funkci než je „jen“ hejtman kraje. Marian Jurečka získal těžkého soupeře.

Krajské volby smetly několik klíčových hráčů české politické scény. Je to zvláštní, že takto silně mohou zahýbat politickou mapou volby, které většina lidí bere za málo důležité. Volební účast 32,91 procent to jasně ukazuje. Volby do krajů jsou vždy brány jen za jakousi generálku na sněmovní volby. Jejich výsledky, voleb, které nikoho nezajímají a které nikdo nesleduje, však mohou způsobit pěkný veletoč.

Co se následující rok bude dít u sociálních demokratů nemusí voliče moc vzrušovat. Je to strana za zenitem, možná si jen někteří partajníci chtěli uloupnout kousek perníčku z erárních peněz. Nepovedlo se.

Co se bude dít u Pirátů teď bude každý sledovat. Ale po pravdě, příští poslanecké volby kotrmelce u Pirátů neovlivní. Zvítězí Andrej Babiš. Piráti teď jenom běží o svůj politický život.

Zajímavé bude, co se stane v ODS. Premiér Fiala v „nezajímavých volbách“ do krajů pohořel. Jeho kandidáti získali pětkrát méně hlasů než lidé, kteří se upsali Babišovi. Jenom Martin Kuba, který byl dříve v předsednictvu strany, ale teď se zahořkle tváří, že se ho situace ve vedení ODS netýká, drtivě zvítězil v Jihočeském kraji. Jako jediný představitel ODS v rámci krajských voleb. Jak Kuba zužitkuje svůj potenciál? V centrále ODS teď musí mnoho lidí bolet hlava. Za rok jsou parlamentní volby, Kuba je jasný lídr, a my ho necháme sedět na kraji? Budou se dít věci. Malé, zdánlivě nezajímavé volby, rozehrály velké partie. Výsledek se dozvíme za rok.