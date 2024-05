Fialu a koalici Spolu žene vpřed odvaha a touha „přejet“ Babišovo hnutí ANO

Horkou fázi kampaně do evropských voleb už zahájily všechny partaje, a tak konečně víme, co jejich snahu pohání. Podle volebních hesel je to odvaha. Usednout do lavic evropského parlamentu to chce odvahu… Jinak je vše při starém. Tedy až na to, že kromě výpadů proti opozici, už se navzájem napadají i strany vládní koalice.

Reklama

Alexandr Vondra, občanský demokrat a lídr eurokandidátky Spolu, označil lidi z hnutí ANO za užitečné Putinovy idioty. A hned se ozvala jednička Starostů Danuše Nerudová. Podle ní je prý výraz idiot už moc. Zatímco když řekne ona, že Babiš je bezpečnostní hrozba…To je přeci rozdíl, cítíte to, ne?

Danuše Nerudová se pomalu ale jistě stává terčem vládních stran. Především se jí vzdaluje post eurokomisařky, který jí slíbili stanaři, když ji lákali do svých řad. Lidovci, TOP09 i ODS už nahlas říkají, že do Evropské komise musí Česko navrhnout člověka se silnými politickými, a nejlépe i ministerskými zkušenostmi. To Nerudová není. A STAN pro změnu najednou hlásá, že mají v hnutí hned několik potenciálních kandidátů na funkci v EK. Jo, když ptáčka lapají …

Premiér Petr Fiala zahájil horkou fázi volební kampaně na hlavním nádraží v Praze a hodlá přesvědčit voliče, že „koalice Spolu je jediné demokratické uskupení, které má reálnou šanci porazit v evropských volbách hnutí ANO a zabránit tak zhoubnému vlivu populistů a extremistů na budoucnost Evropy“. Znovukandidující lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský na stejné akci prohlásil, že jedině Spolu ví, že když nechce, aby jim v Evropě ujel vlak, musí se dostavit na nádraží. Tak hlavně, aby se nezakecali v kavárně.

Politický diář Jany Havligerové: Ještě, že máme politiky a generály Názory Díky politikům, a teď už i generálům, se nenudíme. Stačí, když promluví buď o svých koaličních partnerech či odpůrcích anebo o anonymních hrozbách. S přibližujícími se volbami to berou hlava nehlava, padni, komu padni. A pomluvy? Ty se šíří i do veřejné správy. Jana Havligerová Přečíst článek

Politický diář Jany Havligerové: Bezpečnostní riziko - Babiš kontra Fiala Názory Jestli je Andrej Babiš bezpečnostní riziko nebo ne, stále není jisté. Politici vládní koalice si sice myslí (a také říkají), že ano. Poslanecká sněmovna, v níž mají ODS, T0P09, KDU-ČSL, STAN a Piráti většinu, ale žádné takové ani podobné usnesení nepřijala. Jana Havligerová Přečíst článek