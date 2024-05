Fiala svolává do Prahy evropské lídry. Jednat mají o české muniční iniciativě

Do Prahy přijedou v úterý na pozvání premiéra Petra Fialy (ODS) lídři některých zemí Evropské unie jednat o muniční pomoci, protivzdušné obraně Ukrajiny a spolupráci v obranném průmyslu.

Reklama

Pracovní večeře v Kramářově vile se zúčastní například polský prezident Andrzej Duda, předsedkyně dánské vlády Mette Frederiksenová, nizozemský premiér vlády Mark Rutte a lotyšská premiérka Evika Siliňová. Fiala na síti X uvedl, že aktéry jednání spojuje aktivita a odhodlání udělat v době ruské agrese proti Ukrajině něco pro bezpečnost.

„Hlavními tématy jednání budou česká muniční iniciativa, protivzdušná obrana Ukrajiny a obranně-průmyslová spolupráce v Evropě,“ uvedla Strakova akademie. Fiala ve videu na síti X dodal, že Rusko se netají tím, že jeho mocenské ambice sahají dál než na Ukrajinu, jsou mnohem větší. Evropa je ale podle něj bohatší a je schopna nebezpečí zvládnout, válce předejít.

„Úkolem politiků je zajistit, aby se nic takového nestalo, aby žádná válka vůbec nezačala. Je to reálné, stačí na to jediné - být připraveni. Tedy vyzbrojení, odhodlaní a jednotní,“ uvedl Fiala. Dodal, že hrubý domácí produkt EU je desetkrát větší než Ruska. Evropa je dostatečně bohatá, musí se ale chovat prozíravě, zdůraznil.

S návrhem na nákup munice pro Ukrajinu mimo členské státy unie přišel český premiér na mimořádném summitu EU na počátku února. Do iniciativy se dosud zapojilo na 20 zemí z celého světa, které už přispívají nebo chtějí přispívat. Česko funguje jako zprostředkovatel, který ví, co ukrajinská armáda potřebuje, a propojuje jednotlivé země s dodavateli vojenského vybavení. První dodávky z této iniciativy by měly na Ukrajinu zamířit začátkem léta.

Jednání v Kramářově vile bude předcházet neformálnímu setkání ministrů zahraničí Severoatlantické aliance, které se v metropoli uskuteční ve čtvrtek a v pátek, zúčastní se i americký ministr zahraničí Antony Blinken. Hlavním tématem bude rovněž válka na Ukrajině. Bude to příprava na červencový alianční summit ve Washingtonu bez formálních závěrů. Podle ministerstva zahraničí půjde o největší alianční akci v Česku od summitu NATO v Praze v roce 2002.

Ruská střela trefila v Charkově hypermarket. Zemřelo 12 osob Zprávy z firem Bilance sobotního ruského vzdušného útoku na hypermarket v ukrajinském městě Charkov vzrostla na 12 mrtvých. Podle listu Ukrajinska pravda to oznámil šéf oblastní správy Oleh Syněhubov. ČTK Přečíst článek