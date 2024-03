Je Babiš bezpečnostní riziko? To stále není jisté

Jestli je Andrej Babiš bezpečnostní riziko nebo ne, stále není jisté. Politici vládní koalice si sice myslí (a také říkají), že ano. Poslanecká sněmovna, v níž mají ODS, T0P09, KDU-ČSL, STAN a Piráti většinu, ale žádné takové ani podobné usnesení nepřijala.

Mimořádná schůze dolní komory parlamentu svolaná na přání vládních stran trvala zhruba devatenáct hodin čistého času, jméno Babiš premiér Fiala vyslovil 37krát, celkově zaznělo 144krát. A nic.

Předseda hnutí ANO kontroval mimo jiné mimořádnou tiskovou konferencí. Odmítl, že by si vedl složky kompromitující jeho konkurenty a premiéru Fialovi doporučil psychiatrickou léčbu, protože podle něj trpí „antibabišismem“. Už to vypadalo, že z Babiše opět nevypadnou novinky. Omyl - šokující fakta vyplula na povrch poté, co přiblížil činnost bezpečnostní divize Agrofertu. Přesněji, ostrahy v jeho společnosti Agrofert, dočasně uklizené ve svěřeneckém fondu. Stručně: Expolicisté kontrolují spodní prádlo zaměstnankyň Vodňanské drůbeže, jestli v něm nepašují řízky. Maucta, jedlíci kuřat z Vodňan.

Hnutí ANO po vzoru koalice hodlá rovněž svolat mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny. Téma – Podnikatelská družstevní záložna. Za skutečné bezpečnostní riziko totiž jeho vedení pokládá údajné „nevyvrácené podezření na financování ODS a institutu Petra Fialy z peněz vypraných v kampeličce pražské galerky“. Takže oko za oko, zub za zub. Však my se k těm volbám nějak dobabráme.

