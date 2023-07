Dopisy čtenářů: Tahle vláda u důchodců skončila. I tu drobnou rezervu žere inflace

Mnoho čtenářů reagovalo na komentář Dalibora Martínka, který ve svém textu tvrdil, že by se měli lidé sami připravovat na svou penzi. A nečekat, jak jim stát bude valorizovat penzi. Některé z reakcí nyní publikujeme. Autory známe, jejich jména však i v jejich zájmu raději uvádíme pouze ve formě iniciál. Texty nejsou upravovány, některé jen drobně kráceny.

Čtenáří reagují na komentář Dalibora Martínka: Průměrná penze je přes 20 tisíc korun. Je to dobrá zpráva? Spíš úpadek české společnosti

Co je mně po strukturálním deficitu? Já ho nezpůsobil

Dobrý den pane Martínku, přečetl jsem si váš komentář. Dovolte, průměrný důchod je jako průměrná mzda, celé řadě lidí se o průměru ani nesní...

Makal jsem. Mám započteno na důchod 47 let a byly mně do péče svěřeny 2 děti.... zůstal jsem sám... Problémy už i zdravotní... injekce do kolen 6000 ročně, speciální torická skla do brýlí v nejlevnější verzi jedny multifokály cca 10 tisíc. Potřebuji pro jistotu dvoje. Zuby, zubař ani nemluvím, a to děkuji Bohu, že mám svoje bydlení a nemusím platit nájem.

Co je mně po strukturálním deficitu? Já ho nezpůsobil... nu a nějakou ne velkou rezervu, kterou jsem si naškudlil, žere inflace... ostatně i kupní sílu důchodu... žádné extra užívání dovolených za sebou nemám... dám sem tam pivo a nekouřím...

Víte, můžete to nazvat ekonomickým vydíráním ale jasné už dnes je, že u velké části důchodců tahle vláda skončila… a důchodců jako voličů je fakt hodně... nehodnotím to nijak...

Každý máme něco jako situační prioritu...a hold tak to je ...někdo za někoho lobbuje za dotace, někdo za to, někdo za ono, někdo za stíhačky F16, a každý dle možností používá žel i nějaký druh tlaku ...třeba jako lékaři… kterým nakonec každá vláda, ať je to slovenská či česká vyjde vstříc, podlehne jejich tlaku, vyhrožováním výpovědí atd. Ale je fajn, že se rozhodli šetřit, jistě i u sebe...

Zaujal mne třeba pan Kalousek v TV kdy řekl, že má celý chrup nový... implantáty, za cenu luxusní nové Fabie... nakonec jestli šetřil a odříkal si tak jak radí... Ale jo, politici jsou v realitě, ale v té svojí... s platy velmi slušnými, se zázemím a zabezpečením na důchod jistě také.

Knížecí rady mladým... spořte si na důchod... investujte... a nepočítejte s vlastním bydlením...

Docela by mne zajímalo, proč by se často i bývalí politici tak rádi vrátili do politiky, když je to takový záhul, jak říká Mirek Topolánek... i Paroubek by to zase vzal... možná ještě i Vašek Klaus... minimálně na guvernéra ČNB nebo do nějaké dozorčí rady… Vše je vždy o tom, odkud a kam se člověk dívá a co chce vidět... a jak říkají psychologové, každý chce vidět to, co chce vidět, a každý chce slyšet to, co chce slyšet. A i sám sebe může objektivně vidět jenom světec.

L.M.

Řidič náklaďáku má důchod vyšší než vysokoškolák

Milý pane Martínku, přečetl jsem si Váš článek o tom, jak si žijí důchodci dobře a jak si to měli v minulosti zařídit, aby se nemuseli spoléhat na státní důchod. Předešlu, že jsem také důchodce a ani náhodou si nestěžuji na současnou vládu nebo demokratický politický systém. Spíše naopak - byl jsem mezi těmi, kteří tuto změnu pomohli nastolit (aktivní účast na akcích Milionu chvilek, volba pětikoalice a Petra Pavla atd.). Na Ostravsku kvůli tomu často vnímám nevraživost. Možná i proto Vás chci upozornit, že nelze ani ty důchodce „házet do jednoho pytle“. Vystudoval jsem vysokou školu a mnoho let pracoval ve státní organizaci (ta mne ovšem ne vždy zařadila na vhodnou pozici, protože komunisté a známí měli přednost). Pak jsem si doplnil vzdělání a přesunul se do odborného školství. To státní mne platilo o něco více, než soukromé - ale i tak byl platový systém tak absurdní, že jsem nikdy nedosáhl ani průměrného platu. Nakonec díky státní politice nastala situace, kdy bylo pro mne vhodnější odejít do důchodu o něco dříve. Po celou dobu jsem neměl mnoho možností, jak si přivydělat (pokud máte v rodině učitele, tak pochopíte) - některé možnosti trochu byly (systém MLM), a ty jsem naštěstí využil. Výsledek? Dnes mám silně podprůměrný důchod (18 500) a naštěstí díky téhle předchozí snaze (tu měla i moje žena) a díky dědictví po otci (komunistovi) mám kde bydlet a žiju vcelku slušně. I tak ale úhrady za topení dostaly můj účet téměř na nulu. Samozřejmě jsem si založil i penzijní připojištění stejně jako stavební spoření (přispívám dodnes) a stále aspoň trochu podnikám.

Rozhodně tedy není mojí vinou, že ten podprůměrný důchod mám - spíše je smutné, že vysokoškolsky vzdělaný člověk, který téměř celý život pracoval pro stát, průměrného důchodu nedosáhne. A asi je smutné i to, že si to ani dnes stát neuvědomuje - řidič náklaďáku má důchod vyšší.

Jak jsem psal, nejde mi o stěžování si (to ani náhodou). Jen chci vyvrátit vaši zčásti zkreslenou teorii pramenící z neznalosti některých souvislostí.

P.K.

Stát by měl každému garantovat penzi ve výši minimální mzdy

Hezký den pane Martínku. Přečetl jsem Vše názory na současný stav penzí v ČR. Jsem v předčasném důchodu od února a k tomu čerpám předdůchod, který jsem si naspořil za 44 let v procesu.

Nestěžuji si :-) Až odejdete Vy do penze, věřím, že si také nebudete stěžovat, jste patrně odpovědný člověk.

Domnívám se, že by každý měl být odpovědný sám za sebe. Stát by měl každému garantovat penzi ve výši minimální mzdy, a to za měsíční penzijní poplatek placený v aktivním čase, který by byl fixní pro všechny. Ostatní si každý zařiď dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Kdo nebude spořit, investovat do dětí či nemovitostí atd. a propije raději všechno s kamarády, bude na tom na stáří asi hůře! :-). Podobný model je např. ve Švýcarsku.

Ing. R.S.

Vše začíná u špatně placeného zaměstnance

Dobrý den, nevím proč závidíte důchodcům ty vysoké penze nad 20 000 Kč. Vše se zdražuje a oni obdrželi valorizaci dle zákona a byla jim kompenzována inflace. Proč tady nikdo neřeší zaměstnance? Proč se nezastanete zaměstnanců, kterým poklesly reálné příjmy?

Pokud by se zaměstnancům kompenzovaly mzdy nad rámec inflace, tak nemáme takový schodek státního rozpočtu. Zaměstnanci totiž odvádí daně a sociální a zdravotní pojištění. Z vysokých mezd bude samozřejmě vysoká částka sociálního pojištění na důchody a budou vysoké daně a budou daně ze spotřeby, která nebude, pokud mzdy budou nízké.

Ekonom Švejnar to tak vidí.

Pokud se obere zaměstnance, tak na tom budou tratit nejen oni, ale i stát, důchodci a nakonec i podnikatelé podnikající ve službách, protože poptávka po zbytných službách se bude snižovat kvůli nutnosti šetření. Kdo na tom vydělá jsou pouze nadnárodní firmy a špatně platící čeští podnikatelé v průmyslu, kteří vyvážejí své zboží.

Firmy, které platí platy pod 30 000 Kč hrubého by neměly na českém trhu co pohledávat, protože nejsou schopny zajistit svým zaměstnancům důchod na stáří a ještě jejich zaměstnanci musí dostávat příspěvky na bydlení od států. Proč musí stát dotovat špatně placené zaměstnance?

V.M.